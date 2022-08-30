https://sputnik-georgia.ru/20220830/v-poslednie-dni-leta-v-batumi-proydet-festival-elektronnoy-muzyki-269902925.html

В последние дни лета в Батуми пройдет фестиваль электронной музыки

В последние дни лета в Батуми пройдет фестиваль электронной музыки

Столица Аджарии проводит лето-2022 клубными музыкальными ритмами 30.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Черноморский Батуми (регион Аджария) в последние два дня лета - 30 и 31 августа - принимает новый фестиваль электронной музыки Batumi Hot Card Fest."Batumi Hot Card Fest — это фестиваль электронной музыки, которым мы провожаем лето", - говорится в сообщении организаторов.Фестиваль пройдет на территории развлекательного центра Joy, и в нем примут участие грузинские и иностраннные артисты электронной музыки.Так, в лайнапе фестиваля можно увидеть Lasha Guruli (ABSEA), Hamatsuki, GUGU, Ika (Small Moves), Tobako Tween и Deniel Berhane из Берлина (Германия).

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грузия, новости, культура, электронная музыка, фестиваль