https://sputnik-georgia.ru/20220830/v-poslednie-dni-leta-v-batumi-proydet-festival-elektronnoy-muzyki-269902925.html
В последние дни лета в Батуми пройдет фестиваль электронной музыки
В последние дни лета в Батуми пройдет фестиваль электронной музыки
Столица Аджарии проводит лето-2022 клубными музыкальными ритмами 30.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-30T18:09+0400
2022-08-30T18:09+0400
2022-08-30T18:13+0400
грузия
новости
культура
электронная музыка
фестиваль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259277521_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_f77613e573301027a8f8981c5a68e77e.jpg
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Черноморский Батуми (регион Аджария) в последние два дня лета - 30 и 31 августа - принимает новый фестиваль электронной музыки Batumi Hot Card Fest."Batumi Hot Card Fest — это фестиваль электронной музыки, которым мы провожаем лето", - говорится в сообщении организаторов.Фестиваль пройдет на территории развлекательного центра Joy, и в нем примут участие грузинские и иностраннные артисты электронной музыки.Так, в лайнапе фестиваля можно увидеть Lasha Guruli (ABSEA), Hamatsuki, GUGU, Ika (Small Moves), Tobako Tween и Deniel Berhane из Берлина (Германия).
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259277521_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_5bc59164ff64cccfeea9af7083b6a260.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, культура, электронная музыка, фестиваль
грузия, новости, культура, электронная музыка, фестиваль
В последние дни лета в Батуми пройдет фестиваль электронной музыки
18:09 30.08.2022 (обновлено: 18:13 30.08.2022)
Столица Аджарии проводит лето-2022 клубными музыкальными ритмами
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Черноморский Батуми (регион Аджария) в последние два дня лета - 30 и 31 августа - принимает новый фестиваль электронной музыки Batumi Hot Card Fest.
"Batumi Hot Card Fest — это фестиваль электронной музыки, которым мы провожаем лето", - говорится в сообщении организаторов.
Фестиваль пройдет на территории развлекательного центра Joy, и в нем примут участие грузинские и иностраннные артисты электронной музыки.
Так, в лайнапе фестиваля можно увидеть Lasha Guruli (ABSEA), Hamatsuki, GUGU, Ika (Small Moves), Tobako Tween и Deniel Berhane из Берлина (Германия).