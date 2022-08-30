https://sputnik-georgia.ru/20220830/v-rossii-razrabotali-pribor-v-razy-povyshayuschiy-tochnost-vyyavleniya-podzhoga-269900310.html

В России разработали прибор, в разы повышающий точность выявления поджога

В России разработали прибор, в разы повышающий точность выявления поджога

Прибор собран полностью из российских комплектующих 30.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-30T15:38+0400

2022-08-30T15:38+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Студент Самарского университета создал мобильный аналитический комплекс, который позволяет в 10 раз увеличить точность выявления поджогов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.По данным вуза, разработка также сможет пригодиться экологам и застройщикам – с ее помощью можно проверять почву на наличие вредных веществ, что актуально при планах застройки бывших промышленных территорий."Для выявления признаков поджога эксперты, как правило, используют метод газовой хроматографии. Но проблема в том, что обычный газовый хроматограф – это достаточно большой стационарный прибор, то есть взятые на месте пожара пробы сначала нужно доставить в лабораторию, а дорога может занять не один час. За это время содержание ряда химических веществ в пробах уменьшается или может вообще снизиться почти до нуля. В результате экспертиза может оказаться неточной. Этого можно избежать, если проводить экспертизу прямо на месте пожара с помощью мобильного аналитического комплекса", – цитирует пресс-служба автора проекта, студента химического факультета Самарского университета Алексея Курепова.Отмечается, что внешне комплекс представляет пластиковый кейс, общий вес прибора составляет около 10 килограммов. Часть взятых проб помещается в герметично закрываемую пробирку, после чего ее в специальном устройстве разогревают до 150 градусов, выделившиеся спустя несколько минут компоненты веществ направляются на анализ в газовый хроматограф.Прибор определяет состав этих компонентов и сравнивает с базой "цифровых хроматографических отпечатков" различных веществ – легковоспламеняемых материалов, горючих жидкостей и так далее. Если "цифровые отпечатки" совпали, значит, есть большая вероятность, что причиной возгорания был поджог, отметили в вузе."При транспортировке проб с места пожара, в зависимости от расстояния, может теряться до 90% искомых веществ. Если же анализировать прямо на месте, то этих потерь не будет, соответственно точность обнаружения признаков поджога может вырасти примерно в 10 раз", – цитирует пресс-служба научного руководителя проекта, доцента кафедры химии Самарского университета Владимира Платонова.Прибор собран полностью из российских комплектующих, используется свое собственное программное обеспечение. Опытный образец прошел предварительные испытания в областной пожарной лаборатории. В случае успешной сертификации мелкосерийное производство мобильного аналитического комплекса может быть начато в 2023 году.

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