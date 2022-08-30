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Все самое интересное о Грузии – изданы новые брошюры для туристов
Все самое интересное о Грузии – изданы новые брошюры для туристов
Путеводители изданы на английском языке, однако вскоре планируется перевод брошюр и на другие языки для целевых рынков 30.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-30T13:36+0400
2022-08-30T13:36+0400
туризм
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители, говорится в сообщении ведомства.Было разработано шесть направлений, которые охватывают информацию об охраняемых территориях Грузии, о горных курортах, культуре, вине и кулинарии."С помощью новых туристических путеводителей путешественники получат сведения о памятниках, входящих в список всемирного наследия UNESCO, музеях, монастырях, о туристических местах региона Имерети и Кутаисском международном аэропорте", – говорится в сообщении Национальной администрации туризма.В брошюрах представлены карты, маршруты, информация о визах, онлайн-ссылки и QR-коды для туристов.Новые туристические путеводители изданы на английском языке. Однако запланирован перевод брошюр на разные языки для целевых рынков. Туристы смогут ознакомиться с новыми путеводителями в информационных туристических центрах.Новые туристические путеводители были подготовлены Национальной администрацией туризма при сотрудничестве с Агентством горных трасс, Кутаисским международным аэропортом, Национальными парками Грузии и Национальным агентством охраны культурного наследия Грузии.
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туризм, грузия, новости, имерети, национальное агентство охраны культурного наследия
туризм, грузия, новости, имерети, национальное агентство охраны культурного наследия

Все самое интересное о Грузии – изданы новые брошюры для туристов

13:36 30.08.2022
© Georgian National Tourism AdministrationНациональная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители
Национальная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2022
© Georgian National Tourism Administration
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Путеводители изданы на английском языке, однако вскоре планируется перевод брошюр и на другие языки для целевых рынков
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители, говорится в сообщении ведомства.
© Georgian National Tourism AdministrationНациональная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители
Национальная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2022
Национальная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители
© Georgian National Tourism Administration
Было разработано шесть направлений, которые охватывают информацию об охраняемых территориях Грузии, о горных курортах, культуре, вине и кулинарии.
© Georgian National Tourism AdministrationНациональная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители
Национальная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2022
Национальная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители
© Georgian National Tourism Administration
"С помощью новых туристических путеводителей путешественники получат сведения о памятниках, входящих в список всемирного наследия UNESCO, музеях, монастырях, о туристических местах региона Имерети и Кутаисском международном аэропорте", – говорится в сообщении Национальной администрации туризма.
© Georgian National Tourism AdministrationНациональная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители
Национальная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2022
Национальная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители
© Georgian National Tourism Administration
В брошюрах представлены карты, маршруты, информация о визах, онлайн-ссылки и QR-коды для туристов.
Новые туристические путеводители изданы на английском языке. Однако запланирован перевод брошюр на разные языки для целевых рынков. Туристы смогут ознакомиться с новыми путеводителями в информационных туристических центрах.
© Georgian National Tourism AdministrationНациональная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители
Национальная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2022
Национальная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители
© Georgian National Tourism Administration
Новые туристические путеводители были подготовлены Национальной администрацией туризма при сотрудничестве с Агентством горных трасс, Кутаисским международным аэропортом, Национальными парками Грузии и Национальным агентством охраны культурного наследия Грузии.
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