https://sputnik-georgia.ru/20220830/vse-samoe-interesnoe-o-gruzii--izdany-novye-broshyury-dlya-turistov-269894814.html

Все самое интересное о Грузии – изданы новые брошюры для туристов

Все самое интересное о Грузии – изданы новые брошюры для туристов

Путеводители изданы на английском языке, однако вскоре планируется перевод брошюр и на другие языки для целевых рынков 30.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-30T13:36+0400

2022-08-30T13:36+0400

2022-08-30T13:36+0400

туризм

грузия

новости

имерети

национальное агентство охраны культурного наследия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1e/269893681_0:127:2048:1279_1920x0_80_0_0_de6c1f98974ce3ba278b42d2c0a74a10.jpg

ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители, говорится в сообщении ведомства.Было разработано шесть направлений, которые охватывают информацию об охраняемых территориях Грузии, о горных курортах, культуре, вине и кулинарии."С помощью новых туристических путеводителей путешественники получат сведения о памятниках, входящих в список всемирного наследия UNESCO, музеях, монастырях, о туристических местах региона Имерети и Кутаисском международном аэропорте", – говорится в сообщении Национальной администрации туризма.В брошюрах представлены карты, маршруты, информация о визах, онлайн-ссылки и QR-коды для туристов.Новые туристические путеводители изданы на английском языке. Однако запланирован перевод брошюр на разные языки для целевых рынков. Туристы смогут ознакомиться с новыми путеводителями в информационных туристических центрах.Новые туристические путеводители были подготовлены Национальной администрацией туризма при сотрудничестве с Агентством горных трасс, Кутаисским международным аэропортом, Национальными парками Грузии и Национальным агентством охраны культурного наследия Грузии.

имерети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, грузия, новости, имерети, национальное агентство охраны культурного наследия