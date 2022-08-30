Все самое интересное о Грузии – изданы новые брошюры для туристов
© Georgian National Tourism AdministrationНациональная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители
© Georgian National Tourism Administration
Путеводители изданы на английском языке, однако вскоре планируется перевод брошюр и на другие языки для целевых рынков
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители, говорится в сообщении ведомства.
© Georgian National Tourism AdministrationНациональная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители
Национальная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители
© Georgian National Tourism Administration
Было разработано шесть направлений, которые охватывают информацию об охраняемых территориях Грузии, о горных курортах, культуре, вине и кулинарии.
© Georgian National Tourism AdministrationНациональная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители
Национальная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители
© Georgian National Tourism Administration
"С помощью новых туристических путеводителей путешественники получат сведения о памятниках, входящих в список всемирного наследия UNESCO, музеях, монастырях, о туристических местах региона Имерети и Кутаисском международном аэропорте", – говорится в сообщении Национальной администрации туризма.
© Georgian National Tourism AdministrationНациональная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители
Национальная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители
© Georgian National Tourism Administration
В брошюрах представлены карты, маршруты, информация о визах, онлайн-ссылки и QR-коды для туристов.
Новые туристические путеводители изданы на английском языке. Однако запланирован перевод брошюр на разные языки для целевых рынков. Туристы смогут ознакомиться с новыми путеводителями в информационных туристических центрах.
© Georgian National Tourism AdministrationНациональная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители
Национальная администрация туризма Грузии издала новые туристические путеводители
© Georgian National Tourism Administration
Новые туристические путеводители были подготовлены Национальной администрацией туризма при сотрудничестве с Агентством горных трасс, Кутаисским международным аэропортом, Национальными парками Грузии и Национальным агентством охраны культурного наследия Грузии.