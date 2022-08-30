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Завод в Рустави накажут за загрязнение воздуха
Завод в Рустави накажут за загрязнение воздуха
Проверка "Руставского азота" выявила факты загрязнения окружающей среды 30.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-30T12:06+0400
2022-08-30T12:06+0400
2022-08-30T13:42+0400
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Сотрудники Департамента экологического надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии выявили нарушения в работе с отходами на предприятии "Руставский азот", сообщает пресс-служба ведомства."Руставский азот" – крупнейшее химическое предприятие по производству минеральных удобрений и промышленной химии в Закавказье. Здесь трудоустроено около 2 тысяч человек.Согласно отчету специалистов, в результате проверки выявлено неисполнение компанией отдельных обязательств Кодекса обращения с отходами.Предприятие обязали осуществлять свою деятельность с соблюдением условий природоохранных законов.Целью Кодекса обращения с отходами является охрана окружающей среды и здоровья человека путем предотвращения или уменьшения образования отходов и их негативного воздействия, создания эффективных механизмов обращения с отходами и за счет снижения вреда, причиняемого потреблением ресурсов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости
Завод в Рустави накажут за загрязнение воздуха
12:06 30.08.2022 (обновлено: 13:42 30.08.2022)
Проверка "Руставского азота" выявила факты загрязнения окружающей среды
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Сотрудники Департамента экологического надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии выявили нарушения в работе с отходами на предприятии "Руставский азот", сообщает пресс-служба ведомства.
"Руставский азот" – крупнейшее химическое предприятие по производству минеральных удобрений и промышленной химии в Закавказье. Здесь трудоустроено около 2 тысяч человек.
"В отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, изучается документация и будут приняты соответствующие меры, определенные законом", – говорится в информации.
Согласно отчету специалистов, в результате проверки выявлено неисполнение компанией отдельных обязательств Кодекса обращения с отходами.
Предприятие обязали осуществлять свою деятельность с соблюдением условий природоохранных законов.
Целью Кодекса обращения с отходами является охрана окружающей среды и здоровья человека путем предотвращения или уменьшения образования отходов и их негативного воздействия, создания эффективных механизмов обращения с отходами и за счет снижения вреда, причиняемого потреблением ресурсов.