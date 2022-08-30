https://sputnik-georgia.ru/20220830/zavod-v-rustavi-nakazhut-za-zagryaznenie-vozdukha-269892086.html

Завод в Рустави накажут за загрязнение воздуха

Завод в Рустави накажут за загрязнение воздуха

Проверка "Руставского азота" выявила факты загрязнения окружающей среды 30.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-30T12:06+0400

2022-08-30T12:06+0400

2022-08-30T13:42+0400

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Сотрудники Департамента экологического надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии выявили нарушения в работе с отходами на предприятии "Руставский азот", сообщает пресс-служба ведомства."Руставский азот" – крупнейшее химическое предприятие по производству минеральных удобрений и промышленной химии в Закавказье. Здесь трудоустроено около 2 тысяч человек.Согласно отчету специалистов, в результате проверки выявлено неисполнение компанией отдельных обязательств Кодекса обращения с отходами.Предприятие обязали осуществлять свою деятельность с соблюдением условий природоохранных законов.Целью Кодекса обращения с отходами является охрана окружающей среды и здоровья человека путем предотвращения или уменьшения образования отходов и их негативного воздействия, создания эффективных механизмов обращения с отходами и за счет снижения вреда, причиняемого потреблением ресурсов.

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2022

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