https://sputnik-georgia.ru/20220831/belgiya-mozhet-otsrochit-platezhi-po-ipoteke-iz-za-rosta-tsen-na-energiyu-269956542.html

Бельгия может отсрочить платежи по ипотеке из-за роста цен на энергию

Бельгия может отсрочить платежи по ипотеке из-за роста цен на энергию

Средняя оптовая цена электроэнергии на 30 августа в ряде государств Евросоюза превысила 600 евро, следует из данных биржи Nord Pool 31.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-31T23:40+0400

2022-08-31T23:40+0400

2022-08-31T23:40+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Правительство Бельгии может разрешить отсрочить платежи по ипотечным кредитам для домохозяйств, которые наиболее пострадали от резкого роста цен на электроэнергию, сообщает бельгийский телеканал LN24.Так, консультативный комитет Бельгии под предстательством премьера Александра де Кроо рассматривает меры для помощи населению на фоне резкого роста цен на электричество и топливо.Далее среди прочих мер для преодоления энергетического кризиса власти называют снижение потребления энергии в общественных зданиях. В частности, температура в госучреждениях в холодный период будет снижена до 19 градусов.Кроме того, освещение зданий госучреждений будет отключаться с 19:00 до 6:00. Также в зданиях установят датчики движения, чтобы освещение отключалось автоматически, если никто не находится внутри.Также власти продлят принятые ранее меры, направленные на снижение цен на электричество, газ, автомобильное топливо. Речь идет о продлении сниженной ставки НДС в размере 6% на электричество, газ, бензин и дизельное топливо до конца первого триместра 2023 года.Кроме того, власти рассмотрят варианты оказания помощи среднему классу для погашения счетов за энергию, благодаря выплатам за счет сверхприбыли энергетических компаний.Часть бельгийцев из-за роста цен оказалась не в силах оплачивать счета за электричество и газ, обращались в энергетические компании с заявлениями об отсрочке платежей. Также сообщается, что многие предприниматели в Бельгии опасаются, что высокие цены на электричество заставят их закрыть бизнес.Согласно данным биржи Nord Pool средняя оптовая цена электроэнергии на 30 августа в ряде государств Евросоюза превысила 600 евро, где-то она вновь перешагнула отмутку в 700 евро за мегаватт-час. Речь идет, в частности, о Нидерландах, Франции, Германии, Бельгии, Австрии и Латвии. А еще 1 августа эти показатели в этих странах находились в диапазоне примерно 390-450 евро за мегаватт-час.

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