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Что мы едим: в Грузии изъяли 10 тонн некачественного мяса
Что мы едим: в Грузии изъяли 10 тонн некачественного мяса
Агентство продовольствия Грузии напоминает жителям страны не покупать мясо в сомнительных местах, где не соблюдены нормы гигиены и условия хранения продукции 31.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-31T18:08+0400
2022-08-31T18:08+0400
2022-08-31T18:19+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Десять тонн просроченного и некачественного мяса изъяли и опечатали в Грузии в ходе проверки в июле-августе, заявил замглавы Национального агентства продовольствия Васил Басиладзе.За два месяца инспекторы агентства осуществили 800 проверок объектов реализации мяса и мясопродуктов, а также скотобойни.По словам Басиладзе, имели место различные виды нарушений, в том числе санитарно-гигиенических норм, реализация просроченного мяса, реализация мяса животных, забитых в обход бойни, и другие. В результате проверки были оштрафованы 375 бизнес-операторов."Мясо относится к продуктам повышенного риска. С повышением температуры очень важно контролировать условия, где продается мясо, то есть торговый прилавок, где мясо должно размещаться в холодильном отделении, соблюдая соответствующий температурный режим", – отметил Басиладзе.По его словам, несмотря на столь высокие цифры нарушений, по сравнению с предыдущими годами, есть прогресс.Также Басиладзе напомнил, что в декабре прошлого года выросли штрафы за ряд нарушений. В частности, за выставление на торговых прилавках мяса скота, забитого в обход бойни, штраф составляет одну тысячу лари (примерно 345 долларов), за повторное нарушение – 3 тысячи лари (более одной тысячи долларов).За выявление критического несоответствия продукции штраф составляет одну тысячу лари, а за повторное нарушение в течение года – 5 тысяч лари (1,7 тысячи долларов).Национальное агентство продовольствия Грузии периодически напоминает жителям страны не покупать мясо в сомнительных местах, где не соблюдены нормы гигиены и условия хранения продукции.На этикетке продаваемого мяса должна быть указана следующая информация: название страны (где находится скотобойня), номер скотобойни, где было забито животное, а также дата и время забоя.Также, если продается мясо животного, рожденного и выращенного в Грузии, на этикетке должен быть указан номер идентификационной метки (серьги) животного. Если мясо импортированное, на этикетке должно быть указано название страны-импортера.Мясо разных животных (говядина, баранина, свинина, козлятина) должны лежать в холодильнике отдельно друг от друга. Отдельно должно храниться и мясо, завезенное из разных стран. Этикетка должна быть размещена на видном месте.Как поясняют в Агентстве, цены на мясо и мясные продукты в неофициальных торговых точках могут быть ниже, чем в специализированных магазинах, гипермаркетах и на аграрных рынках, но нужно помнить, что риск заболевания людей от забитого и проданного мяса и продуктов животного происхождения (молоко, сыр, рыба) без ветеринарного контроля достаточно высок. От зараженного животного человек может заразиться опасным для жизни заболеванием.В случае выявления подозрительных фактов, жители страны должны позвонить на номер горячей линии министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии – 1501.
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грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, служба безвредности продовольствия грузии, что мы едим?, агентство продовольственной безопасности азербайджана
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, служба безвредности продовольствия грузии, что мы едим?, агентство продовольственной безопасности азербайджана
Что мы едим: в Грузии изъяли 10 тонн некачественного мяса
18:08 31.08.2022 (обновлено: 18:19 31.08.2022)
Агентство продовольствия Грузии напоминает жителям страны не покупать мясо в сомнительных местах, где не соблюдены нормы гигиены и условия хранения продукции
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Десять тонн просроченного и некачественного мяса изъяли и опечатали в Грузии в ходе проверки в июле-августе, заявил замглавы Национального агентства продовольствия Васил Басиладзе.
За два месяца инспекторы агентства осуществили 800 проверок объектов реализации мяса и мясопродуктов, а также скотобойни.
"Всего за июль-август мы изъяли 10 тысяч килограммов мяса. В этом случае мясо считается вредным и непригодным для употребления в пищу человеком, и по закону мясо уничтожается", – сказал Басиладзе на пресс-конференции в медиацентре "Мтавари".
По словам Басиладзе, имели место различные виды нарушений, в том числе санитарно-гигиенических норм, реализация просроченного мяса, реализация мяса животных, забитых в обход бойни, и другие. В результате проверки были оштрафованы 375 бизнес-операторов.
"Мясо относится к продуктам повышенного риска. С повышением температуры очень важно контролировать условия, где продается мясо, то есть торговый прилавок, где мясо должно размещаться в холодильном отделении, соблюдая соответствующий температурный режим", – отметил Басиладзе.
По его словам, несмотря на столь высокие цифры нарушений, по сравнению с предыдущими годами, есть прогресс.
Также Басиладзе напомнил, что в декабре прошлого года выросли штрафы за ряд нарушений. В частности, за выставление на торговых прилавках мяса скота, забитого в обход бойни, штраф составляет одну тысячу лари (примерно 345 долларов), за повторное нарушение – 3 тысячи лари (более одной тысячи долларов).
За выявление критического несоответствия продукции штраф составляет одну тысячу лари, а за повторное нарушение в течение года – 5 тысяч лари (1,7 тысячи долларов).
Национальное агентство продовольствия Грузии периодически напоминает жителям страны не покупать мясо в сомнительных местах, где не соблюдены нормы гигиены и условия хранения продукции.
На этикетке продаваемого мяса должна быть указана следующая информация: название страны (где находится скотобойня), номер скотобойни, где было забито животное, а также дата и время забоя.
Также, если продается мясо животного, рожденного и выращенного в Грузии, на этикетке должен быть указан номер идентификационной метки (серьги) животного. Если мясо импортированное, на этикетке должно быть указано название страны-импортера.
Мясо разных животных (говядина, баранина, свинина, козлятина) должны лежать в холодильнике отдельно друг от друга. Отдельно должно храниться и мясо, завезенное из разных стран. Этикетка должна быть размещена на видном месте.
Как поясняют в Агентстве, цены на мясо и мясные продукты в неофициальных торговых точках могут быть ниже, чем в специализированных магазинах, гипермаркетах и на аграрных рынках, но нужно помнить, что риск заболевания людей от забитого и проданного мяса и продуктов животного происхождения (молоко, сыр, рыба) без ветеринарного контроля достаточно высок. От зараженного животного человек может заразиться опасным для жизни заболеванием.
В случае выявления подозрительных фактов, жители страны должны позвонить на номер горячей линии министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии – 1501.