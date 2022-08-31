https://sputnik-georgia.ru/20220831/chto-proiskhodit-na-sukhoputnoy-granitse-mezhdu-gruziey-i-rossiey-video-ochevidtsa-269962495.html
Что происходит на сухопутной границе между Грузией и Россией? Видео очевидца
Что происходит на сухопутной границе между Грузией и Россией? Видео очевидца
На границе Грузии и России по прежнему пробки. Что происходит на КПП Казбеги - Верхний Ларс? Смотрите видео очевидца 31.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-31T21:21+0400
2022-08-31T21:21+0400
2022-08-31T21:51+0400
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казбеги
тпп "казбеги – верхний ларс"
кпп "казбеги – верхний ларс"
кпп "казбеги"
казбегский район
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1f/269962315_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bd52e811a91c6f63b56e8fdd9609d5ed.jpg
У границы с грузинской стороны все те же многокилометровые пробки из грузовых фур и трейлеров. Водители ждут, когда им разрешат пересечь границу. Они проводят целые дни в очереди, которая медленно двигается в сторону российской границы.
казбеги
казбегский район
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, казбеги, тпп "казбеги – верхний ларс", кпп "казбеги – верхний ларс", кпп "казбеги", казбегский район, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, казбеги, тпп "казбеги – верхний ларс", кпп "казбеги – верхний ларс", кпп "казбеги", казбегский район, видео
Что происходит на сухопутной границе между Грузией и Россией? Видео очевидца
21:21 31.08.2022 (обновлено: 21:51 31.08.2022)
На границе Грузии и России по прежнему пробки. Что происходит на КПП Казбеги - Верхний Ларс? Смотрите видео очевидца
У границы с грузинской стороны все те же многокилометровые пробки из грузовых фур и трейлеров. Водители ждут, когда им разрешат пересечь границу. Они проводят целые дни в очереди, которая медленно двигается в сторону российской границы.