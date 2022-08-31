https://sputnik-georgia.ru/20220831/chto-proiskhodit-na-sukhoputnoy-granitse-mezhdu-gruziey-i-rossiey-video-ochevidtsa-269962495.html

Что происходит на сухопутной границе между Грузией и Россией? Видео очевидца

Что происходит на сухопутной границе между Грузией и Россией? Видео очевидца

На границе Грузии и России по прежнему пробки. Что происходит на КПП Казбеги - Верхний Ларс? Смотрите видео очевидца 31.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-31T21:21+0400

2022-08-31T21:21+0400

2022-08-31T21:51+0400

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казбеги

тпп "казбеги – верхний ларс"

кпп "казбеги – верхний ларс"

кпп "казбеги"

казбегский район

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У границы с грузинской стороны все те же многокилометровые пробки из грузовых фур и трейлеров. Водители ждут, когда им разрешат пересечь границу. Они проводят целые дни в очереди, которая медленно двигается в сторону российской границы.

казбеги

казбегский район

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