https://sputnik-georgia.ru/20220831/chto-proiskhodit-v-tsalendzhikha-v-oppozitsionnom-oazise-gruzii-nazrevaet-skandal-269951374.html
Что происходит в Цаленджиха? В "оппозиционном оазисе" Грузии назревает скандал
Что происходит в Цаленджиха? В "оппозиционном оазисе" Грузии назревает скандал
Цаленджиха – единственный район, где мэром стал оппозиционер по итогам местных выборов 2021 года 31.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-31T19:19+0400
2022-08-31T19:19+0400
2022-08-31T19:19+0400
мамука мдинарадзе
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скандал
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Мэр Цаленджихского района Георгий Харчилава оказался в центре скандала – ему пришлось оправдываться из-за обвинений в увольнении педагогов детских садов по политическом признаку.Как заявил член парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, Харчилава, который является представителем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", уволил с работы учителей-сторонников правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Как отметил Мдинарадзе, сегодня Цаленджиха – единственный район, которым управляет мэр от "Нацдвижения", и таким образом Цаленджиха является моделью того, как бы вели себя представители бывшей правящей партии."Это нас не удивляет, так как "Нацдвижение" так поступало в прошлом… Это их фирменный знак", – добавил Мдинарадзе.В свою очередь Харчилава заявляет, что в детских садах и в мэрии в целом проводится реформа, а не увольнение сотрудников. По словам мэра, реорганизация также планируется в службах очистки и культуры. При этом Харчилава утверждает, что на освободившиеся места не планируется нанимать активистов "Нацдвижения"."Это нецеленаправленное расходование бюджета. Я не доходил до политики. Мы нарушаем стандарты за счет партийного непотизма", – заявил Харчилава.Между тем сотрудники детских садов анонсируют акции протеста против мэра. Для них неприемлема реорганизация, в результате которой без работы останутся около 35 сотрудников.Цаленджиха – единственный район в Грузии, где мэром стал оппозиционер по итогам местных выборов, которые прошли в стране осенью 2021 года.
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мамука мдинарадзе, грузия, новости, политика, скандал
мамука мдинарадзе, грузия, новости, политика, скандал
Что происходит в Цаленджиха? В "оппозиционном оазисе" Грузии назревает скандал
Цаленджиха – единственный район, где мэром стал оппозиционер по итогам местных выборов 2021 года
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Мэр Цаленджихского района Георгий Харчилава оказался в центре скандала – ему пришлось оправдываться из-за обвинений в увольнении педагогов детских садов по политическом признаку.
Как заявил член парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, Харчилава, который является представителем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", уволил с работы учителей-сторонников правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
"Можете сами убедиться, только те, кто были сторонниками "Грузинской мечты", и о ком предоставили информацию, что они были сторонниками "Мечты", всех вычеркнули и уволили по политическому признаку, несмотря на их квалификацию и опыт", – заявил Мдинарадзе журналистам.
Как отметил Мдинарадзе, сегодня Цаленджиха – единственный район, которым управляет мэр от "Нацдвижения", и таким образом Цаленджиха является моделью того, как бы вели себя представители бывшей правящей партии.
"Это нас не удивляет, так как "Нацдвижение" так поступало в прошлом… Это их фирменный знак", – добавил Мдинарадзе.
В свою очередь Харчилава заявляет, что в детских садах и в мэрии в целом проводится реформа, а не увольнение сотрудников. По словам мэра, реорганизация также планируется в службах очистки и культуры. При этом Харчилава утверждает, что на освободившиеся места не планируется нанимать активистов "Нацдвижения".
"Это нецеленаправленное расходование бюджета. Я не доходил до политики. Мы нарушаем стандарты за счет партийного непотизма", – заявил Харчилава.
Между тем сотрудники детских садов анонсируют акции протеста против мэра. Для них неприемлема реорганизация, в результате которой без работы останутся около 35 сотрудников.
Цаленджиха – единственный район в Грузии, где мэром стал оппозиционер по итогам местных выборов, которые прошли в стране осенью 2021 года.