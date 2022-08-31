https://sputnik-georgia.ru/20220831/chto-proiskhodit-v-tsalendzhikha-v-oppozitsionnom-oazise-gruzii-nazrevaet-skandal-269951374.html

Что происходит в Цаленджиха? В "оппозиционном оазисе" Грузии назревает скандал

Что происходит в Цаленджиха? В "оппозиционном оазисе" Грузии назревает скандал

Цаленджиха – единственный район, где мэром стал оппозиционер по итогам местных выборов 2021 года 31.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-31T19:19+0400

2022-08-31T19:19+0400

2022-08-31T19:19+0400

мамука мдинарадзе

грузия

новости

политика

скандал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/04/261800048_0:264:1400:1052_1920x0_80_0_0_8f5c4f5f15da9e4ea17603bd6331c719.jpg

ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Мэр Цаленджихского района Георгий Харчилава оказался в центре скандала – ему пришлось оправдываться из-за обвинений в увольнении педагогов детских садов по политическом признаку.Как заявил член парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, Харчилава, который является представителем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", уволил с работы учителей-сторонников правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Как отметил Мдинарадзе, сегодня Цаленджиха – единственный район, которым управляет мэр от "Нацдвижения", и таким образом Цаленджиха является моделью того, как бы вели себя представители бывшей правящей партии."Это нас не удивляет, так как "Нацдвижение" так поступало в прошлом… Это их фирменный знак", – добавил Мдинарадзе.В свою очередь Харчилава заявляет, что в детских садах и в мэрии в целом проводится реформа, а не увольнение сотрудников. По словам мэра, реорганизация также планируется в службах очистки и культуры. При этом Харчилава утверждает, что на освободившиеся места не планируется нанимать активистов "Нацдвижения"."Это нецеленаправленное расходование бюджета. Я не доходил до политики. Мы нарушаем стандарты за счет партийного непотизма", – заявил Харчилава.Между тем сотрудники детских садов анонсируют акции протеста против мэра. Для них неприемлема реорганизация, в результате которой без работы останутся около 35 сотрудников.Цаленджиха – единственный район в Грузии, где мэром стал оппозиционер по итогам местных выборов, которые прошли в стране осенью 2021 года.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мамука мдинарадзе, грузия, новости, политика, скандал