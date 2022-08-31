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Двум сотрудникам МВД Грузии грозит тюрьма из-за избиения задержанных

Двум сотрудникам МВД Грузии грозит тюрьма из-за избиения задержанных

В результате проверки выявлены факты ненадлежащего обращения с задержанными лицами 31.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-31T16:00+0400

2022-08-31T16:00+0400

2022-08-31T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Специальная следственная служба задержала двух сотрудников правоохранительных органов по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия.Следствием установлено, что 15 января 2022 года в Зестафони (регион Имерети) за нападение на инспектора-следователя Зестафонского районного отдела полиции был задержан мужчина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. После задержания он был доставлен в участок, где инспектор-следователь ударил его по лицу один раз.Что касается второго случая жестокого обращения, то 31 июля 2022 года патрульно-постовые инспекторы Главного управления патрульной полиции Аджарии в Батуми задержали в нетрезвом состоянии гражданина за мелкое хулиганство и неповиновение. Патрульный инспектор нанес ему телесные повреждения, ударив руками по разным частям тела, а также наручниками по голове.Специальная следственная служба продолжает расследование этих дел. Задержанным грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

зестафони

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