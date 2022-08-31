https://sputnik-georgia.ru/20220831/eks-nachalnika-okhrany-soso-gogashvili-vypustili-pod-zalog-269933944.html

Экс-начальника охраны Сосо Гогашвили выпустили под залог

Экс-начальника охраны Сосо Гогашвили выпустили под залог

Судья частично удовлетворил ходатайство обвинения, хотя прокурор требовал внести залог в размере 5 тысяч лари 31.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-31T15:16+0400

2022-08-31T15:16+0400

2022-08-31T15:16+0400

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Судья Тбилисского городского суда Серго Метопишвили избрал в качестве меры пресечения для бывшего начальника охраны экс-заместителя главы СГБ Сосо Гогашвили Александра Самхарадзе залог в размере 3 тысяч лари.После обысков и задержания бывшего замглавы СГБ Сосо Гогашвили обыски прошли в домах его родственников и приближенных к нему лиц. Александру Самхарадзе предъявлено обвинение в незаконном хранении боеприпасов. При обыске дома бывшего сотрудника Службы госбезопасности было изъято 69 патронов.Судья частично удовлетворил ходатайство обвинения, хотя прокурор требовал внести залог в размере 5 тысяч лари.В свою очередь адвокат Самхарадзе не согласился с ходатайством об освобождении под залог и просил освободить клиента без меры пресечения.Что касается обвиняемого, то он не признает себя виновным и поясняет, что забыл сдать патроны, когда сдавал служебное оружие.Сосо Гогашвили находится в заключении с 16 июля. Он обвиняется в превышении служебных полномочий, незаконном получении, хранении, распространении персональных данных с использованием своего служебного положения и в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.За день до задержания он написал в соцсети, что у него есть доказательства фальсификации местных выборов 2021 года, и он уже ознакомил с материалами представителей дипкорпуса, международных миссий, неправительственных организаций и СМИ.Гогашвили грозит от четырех до семи лет тюрьмы.

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