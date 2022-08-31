https://sputnik-georgia.ru/20220831/eks-nachalnika-okhrany-soso-gogashvili-vypustili-pod-zalog-269933944.html
Экс-начальника охраны Сосо Гогашвили выпустили под залог
Экс-начальника охраны Сосо Гогашвили выпустили под залог
Судья частично удовлетворил ходатайство обвинения, хотя прокурор требовал внести залог в размере 5 тысяч лари 31.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-31T15:16+0400
2022-08-31T15:16+0400
2022-08-31T15:16+0400
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Судья Тбилисского городского суда Серго Метопишвили избрал в качестве меры пресечения для бывшего начальника охраны экс-заместителя главы СГБ Сосо Гогашвили Александра Самхарадзе залог в размере 3 тысяч лари.После обысков и задержания бывшего замглавы СГБ Сосо Гогашвили обыски прошли в домах его родственников и приближенных к нему лиц. Александру Самхарадзе предъявлено обвинение в незаконном хранении боеприпасов. При обыске дома бывшего сотрудника Службы госбезопасности было изъято 69 патронов.Судья частично удовлетворил ходатайство обвинения, хотя прокурор требовал внести залог в размере 5 тысяч лари.В свою очередь адвокат Самхарадзе не согласился с ходатайством об освобождении под залог и просил освободить клиента без меры пресечения.Что касается обвиняемого, то он не признает себя виновным и поясняет, что забыл сдать патроны, когда сдавал служебное оружие.Сосо Гогашвили находится в заключении с 16 июля. Он обвиняется в превышении служебных полномочий, незаконном получении, хранении, распространении персональных данных с использованием своего служебного положения и в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.За день до задержания он написал в соцсети, что у него есть доказательства фальсификации местных выборов 2021 года, и он уже ознакомил с материалами представителей дипкорпуса, международных миссий, неправительственных организаций и СМИ.Гогашвили грозит от четырех до семи лет тюрьмы.
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тбилисский городской суд, сгб, грузия, новости, происшествия
тбилисский городской суд, сгб, грузия, новости, происшествия
Экс-начальника охраны Сосо Гогашвили выпустили под залог
Судья частично удовлетворил ходатайство обвинения, хотя прокурор требовал внести залог в размере 5 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Судья Тбилисского городского суда Серго Метопишвили избрал в качестве меры пресечения для бывшего начальника охраны экс-заместителя главы СГБ Сосо Гогашвили Александра Самхарадзе залог в размере 3 тысяч лари.
После обысков и задержания бывшего замглавы СГБ Сосо Гогашвили обыски прошли в домах его родственников и приближенных к нему лиц. Александру Самхарадзе предъявлено обвинение в незаконном хранении боеприпасов. При обыске дома бывшего сотрудника Службы госбезопасности было изъято 69 патронов.
Судья частично удовлетворил ходатайство обвинения, хотя прокурор требовал внести залог в размере 5 тысяч лари.
Согласно разъяснению обвинения, статья, по которой обвиняется Самхарадзе, предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, и, опасаясь наказания, обвиняемый может скрыться от следствия или же препятствовать ходу расследования.
В свою очередь адвокат Самхарадзе не согласился с ходатайством об освобождении под залог и просил освободить клиента без меры пресечения.
Что касается обвиняемого, то он не признает себя виновным и поясняет, что забыл сдать патроны, когда сдавал служебное оружие.
Сосо Гогашвили находится в заключении с 16 июля. Он обвиняется в превышении служебных полномочий, незаконном получении, хранении, распространении персональных данных с использованием своего служебного положения и в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.
За день до задержания он написал в соцсети, что у него есть доказательства фальсификации местных выборов 2021 года, и он уже ознакомил с материалами представителей дипкорпуса, международных миссий, неправительственных организаций и СМИ.
Гогашвили грозит от четырех до семи лет тюрьмы.