https://sputnik-georgia.ru/20220831/evropa-zaregistrirovala-samuyu-vysokuyu-stoimost-elektroenergii-v-istorii-269952720.html

Европа зарегистрировала самую высокую стоимость электроэнергии в истории

Европа зарегистрировала самую высокую стоимость электроэнергии в истории

Рекорд июля был побит в Италии, Франции, Германии и Великобритании 31.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-31T20:21+0400

2022-08-31T20:21+0400

2022-08-31T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. В Европе очередной антирекорд – среднемесячная цена на электроэнергию в европейских странах в августе 2022 года стала самой высокой за всю историю наблюдений из-за резкого роста цен на газ, следует из обзора аналитической компании Rystad Energy.Согласно информации Rystad, рекорд июля был побит в Италии, Франции, Германии и Великобритании, при этом рынок Италии стал первым, на котором среднемесячная спотовая цена превысила 500 евро за МВт·ч. Более того, по данным агентства, оптовая цена электроэнергии с поставкой на следующий год во Франции и Германии на прошлой неделе превышала 1 000 евро за МВт·ч.Поясняется, что такой скачок цен на электроэнергию связан с значительным ростом цен на газ в последнее время. Эта ситуация привела к активным действиям со стороны Еврокомиссии. В частности, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК считает необходимым сделать так, чтобы цены на газ не имели доминирующего влияния на цену электричества на рынке Евросоюза."Еврокомиссия ясно дала понять, что планирует вмешаться в рынок электроэнергии, чтобы обуздать стремительно растущие цены... Одной из ключевых проблем, которую необходимо решить, является разделение рынка газа и электроэнергии, и неочевидно, как это можно осуществить наиболее эффективно на либерализованном рынке электроэнергии, таком как европейский", – считает Реннинген.Так, одним из вариантов, считает аналитик, могло бы стать установление ценового предела, однако проблема в таком случае в том, как производителям электроэнергии будут возмещаться их затраты в случаях, когда предел цен ниже издержек производства на угле и газе. "В случае ограничения цен на газ или электроэнергию некоторые из важных рыночных механизмов балансирования спроса и предложения будут нарушены", – также отметил он.

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европа, в мире, новости, экономика, урсула фон дер ляйен, италия, франция, германия, еврокомиссия