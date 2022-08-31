https://sputnik-georgia.ru/20220831/gruzinskaya-mechta-otkazalas-vydvigat-svoego-kandidata-na-post-narodnogo-zaschitnika-269955221.html
"Грузинская мечта" отказалась выдвигать своего кандидата на пост народного защитника
"Грузинская мечта" отказалась выдвигать своего кандидата на пост народного защитника
Срок полномочий действующего Народного защитника Нино Ломджария истекает в декабре 31.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-31T21:22+0400
2022-08-31T21:22+0400
2022-08-31T21:22+0400
грузинская мечта
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народный защитник грузии
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Парламентское большинство не выдвинет кандидатуру народного защитника, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.Срок полномочий действующего Народного защитника Нино Ломджария истекает в декабре. По Конституции она не может быть избрана на второй срок. Для избрания нового омбудсмена необходима поддержка минимум 90 депутатов, а у правящей "Грузинской мечты" на сегодняшний день всего 80.При этом он назвал условие, в случае которого "Грузинская мечта" все-таки оставит за собой право на выдвижение кандидата в омбудсмены."Когда будет иметь место искусственное блокирование процесса, саботаж со стороны оппозиционных структур путем умышленного выдвижения кандидатов. Чтобы было еще понятнее для общественности: если оппозиционные субъекты "сговорятся между собой" и не представят ни одного кандидата, чтобы заблокировать процесс", – отметил Мдинарадзе.По словам лидера парламентского большинства, 12-я рекомендация Евросоюза касалась процедуры выбора общественного защитника. В рекомендации отмечено, что в процессе выдвижения кандидатуры народного защитника приоритетным должно быть независимое лицо, а процесс должен быть прозрачным.Мдинарадзе также рассказал о критериях оценки кандидатов при выборе на должность Народного защитника:По словам Мдинарадзе, голосование по избранию народного защитника состоится не позднее первого декабря 2022 года.Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Представители аппарата омбудсмена – единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.
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грузинская мечта, нино ломджария, политика, грузия, новости, народный защитник грузии, народный защитник грузии
грузинская мечта, нино ломджария, политика, грузия, новости, народный защитник грузии, народный защитник грузии
"Грузинская мечта" отказалась выдвигать своего кандидата на пост народного защитника
Срок полномочий действующего Народного защитника Нино Ломджария истекает в декабре
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Парламентское большинство не выдвинет кандидатуру народного защитника, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
Срок полномочий действующего Народного защитника Нино Ломджария истекает в декабре. По Конституции она не может быть избрана на второй срок. Для избрания нового омбудсмена необходима поддержка минимум 90 депутатов, а у правящей "Грузинской мечты" на сегодняшний день всего 80.
"Парламентское большинство не будет выдвигать кандидатуру народного защитника. Мы полностью доверим это оппозиции и неправительственному сектору", – сказал Мдинарадзе.
При этом он назвал условие, в случае которого "Грузинская мечта" все-таки оставит за собой право на выдвижение кандидата в омбудсмены.
"Когда будет иметь место искусственное блокирование процесса, саботаж со стороны оппозиционных структур путем умышленного выдвижения кандидатов. Чтобы было еще понятнее для общественности: если оппозиционные субъекты "сговорятся между собой" и не представят ни одного кандидата, чтобы заблокировать процесс", – отметил Мдинарадзе.
По словам лидера парламентского большинства, 12-я рекомендация Евросоюза касалась процедуры выбора общественного защитника. В рекомендации отмечено, что в процессе выдвижения кандидатуры народного защитника приоритетным должно быть независимое лицо, а процесс должен быть прозрачным.
Мдинарадзе также рассказал о критериях оценки кандидатов при выборе на должность Народного защитника:
1.
Любое лицо может подать заявление на выдвижение кандидатуры народного защитника;
2.
Группа, состоящая из представителей гражданского общества, в том числе представителей профессиональных и академических кругов, будет оценивать каждого кандидата в соответствии с критериями, указанными в регламенте;
3.
После этого кандидаты вместе с их оценками будут представлены парламентским субъектам, которые, с свою очередь, должны представить для избрания в Парламент Грузии не менее семи кандидатов на должность народного защитника. Максимальное количество не будет определено.
По словам Мдинарадзе, голосование по избранию народного защитника состоится не позднее первого декабря 2022 года.
Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.
Представители аппарата омбудсмена – единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.
Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.