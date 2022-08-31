https://sputnik-georgia.ru/20220831/gruzinskaya-mechta-otkazalas-vydvigat-svoego-kandidata-na-post-narodnogo-zaschitnika-269955221.html

"Грузинская мечта" отказалась выдвигать своего кандидата на пост народного защитника

"Грузинская мечта" отказалась выдвигать своего кандидата на пост народного защитника

Срок полномочий действующего Народного защитника Нино Ломджария истекает в декабре 31.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-31T21:22+0400

2022-08-31T21:22+0400

2022-08-31T21:22+0400

грузинская мечта

нино ломджария

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народный защитник грузии

народный защитник грузии

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Парламентское большинство не выдвинет кандидатуру народного защитника, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.Срок полномочий действующего Народного защитника Нино Ломджария истекает в декабре. По Конституции она не может быть избрана на второй срок. Для избрания нового омбудсмена необходима поддержка минимум 90 депутатов, а у правящей "Грузинской мечты" на сегодняшний день всего 80.При этом он назвал условие, в случае которого "Грузинская мечта" все-таки оставит за собой право на выдвижение кандидата в омбудсмены."Когда будет иметь место искусственное блокирование процесса, саботаж со стороны оппозиционных структур путем умышленного выдвижения кандидатов. Чтобы было еще понятнее для общественности: если оппозиционные субъекты "сговорятся между собой" и не представят ни одного кандидата, чтобы заблокировать процесс", – отметил Мдинарадзе.По словам лидера парламентского большинства, 12-я рекомендация Евросоюза касалась процедуры выбора общественного защитника. В рекомендации отмечено, что в процессе выдвижения кандидатуры народного защитника приоритетным должно быть независимое лицо, а процесс должен быть прозрачным.Мдинарадзе также рассказал о критериях оценки кандидатов при выборе на должность Народного защитника:По словам Мдинарадзе, голосование по избранию народного защитника состоится не позднее первого декабря 2022 года.Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Представители аппарата омбудсмена – единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.

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грузинская мечта, нино ломджария, политика, грузия, новости, народный защитник грузии, народный защитник грузии