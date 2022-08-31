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https://sputnik-georgia.ru/20220831/kak-zhivye-udivitelnye-figurki-domashnikh-pitomtsev-iz-voyloka---foto-269953982.html
Как живые: удивительные фигурки домашних питомцев из войлока - фото
Как живые: удивительные фигурки домашних питомцев из войлока - фото
Удивительные изображения животных из войлока создает молодая жительница одного из сел в регионе Кахети на востоке Грузии. Она делает фигурки домашних питомцев... 31.08.2022, Sputnik Грузия
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Нелли Бачиашвили - 29 лет. Она живет в небольшом селе Руиспири Телавского района. С детства увлекалась рисованием и лепкой из пластилина. Затем она стала делать изделия и скульптуры из глины и гипса, украшения из перегородчатой эмали. Сейчас она работает с войлоком, создавая уникальные предметы.Ближайшие планы Нелико Бачиашвили таковы: работа над более крупными фигурами и большими картинами из войлока.
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новости в фотографиях, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, творчество, искусство, фото
новости в фотографиях, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, творчество, искусство, фото

Как живые: удивительные фигурки домашних питомцев из войлока - фото

20:14 31.08.2022
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Удивительные изображения животных из войлока создает молодая жительница одного из сел в регионе Кахети на востоке Грузии. Она делает фигурки домашних питомцев, а также и других животных
Нелли Бачиашвили - 29 лет. Она живет в небольшом селе Руиспири Телавского района. С детства увлекалась рисованием и лепкой из пластилина. Затем она стала делать изделия и скульптуры из глины и гипса, украшения из перегородчатой эмали. Сейчас она работает с войлоком, создавая уникальные предметы.
Ближайшие планы Нелико Бачиашвили таковы: работа над более крупными фигурами и большими картинами из войлока.
© photo: Sputnik / Stringer

В один прекрасный день снимки войлочных изделий Нелико в социальных сетях вызвали большой интерес

В один прекрасный день снимки войлочных изделий Нелико в социальных сетях вызвали большой интерес - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

В один прекрасный день снимки войлочных изделий Нелико в социальных сетях вызвали большой интерес

© photo: Sputnik / Stringer

Фигурки, которые делает Нелли, отличаются от многих других подобных работ своей реалистичностью

Фигурки, которые делает Нелли, отличаются от многих других подобных работ своей реалистичностью - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Фигурки, которые делает Нелли, отличаются от многих других подобных работ своей реалистичностью

© photo: Sputnik / Stringer

Маленькие домашние питомцы, кошки и собачки, всем кажутся живыми

Маленькие домашние питомцы, кошки и собачки, всем кажутся живыми - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Маленькие домашние питомцы, кошки и собачки, всем кажутся живыми

© photo: Sputnik / Stringer

С ростом популярности эти удивительные фигурки стали продаваться

С ростом популярности эти удивительные фигурки стали продаваться - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

С ростом популярности эти удивительные фигурки стали продаваться

© photo: Sputnik / Stringer

Интерес со стороны других людей дал Нелли еще больший стимул продолжать свою работу

Интерес со стороны других людей дал Нелли еще больший стимул продолжать свою работу - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Интерес со стороны других людей дал Нелли еще больший стимул продолжать свою работу

© photo: Sputnik / Stringer

Она изготавливает эти фигурки с помощью метода сухого прессования, а потом придает форму войлоку с помощью иголок

Она изготавливает эти фигурки с помощью метода сухого прессования, а потом придает форму войлоку с помощью иголок - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Она изготавливает эти фигурки с помощью метода сухого прессования, а потом придает форму войлоку с помощью иголок

© photo: Sputnik / Stringer

"Я работаю с войлоком два года и всему научилась с помощью советов в интернете и видеороликов", - рассказала автор

&quot;Я работаю с войлоком два года и всему научилась с помощью советов в интернете и видеороликов&quot;, - рассказала автор - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

"Я работаю с войлоком два года и всему научилась с помощью советов в интернете и видеороликов", - рассказала автор

© photo: Sputnik / Stringer

"Мне всегда нравились реалистичные фигуры и я старалась максимально приблизить их к реальности", - говорит Нелли

&quot;Мне всегда нравились реалистичные фигуры и я старалась максимально приблизить их к реальности&quot;, - говорит Нелли - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

"Мне всегда нравились реалистичные фигуры и я старалась максимально приблизить их к реальности", - говорит Нелли

© photo: Sputnik / Stringer

У молодой талантливой девушки удачно получается не только изображать животных, но и людей

У молодой талантливой девушки удачно получается не только изображать животных, но и людей - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

У молодой талантливой девушки удачно получается не только изображать животных, но и людей

© photo: Sputnik / Stringer

"Я делаю маленькие копии домашних животных и это доставляет мне удовольствие. В то же время такая работа очень трудоемкая", - сказала Нелли

&quot;Я делаю маленькие копии домашних животных и это доставляет мне удовольствие. В то же время такая работа очень трудоемкая&quot;, - сказала Нелли - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

"Я делаю маленькие копии домашних животных и это доставляет мне удовольствие. В то же время такая работа очень трудоемкая", - сказала Нелли

© photo: Sputnik / Stringer

Кроме домашних питомцев, Нелико делает фигурки и других животных. Эта сова выглядит крайне реалистично

Кроме домашних питомцев, Нелико делает фигурки и других животных. Эта сова выглядит крайне реалистично - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Кроме домашних питомцев, Нелико делает фигурки и других животных. Эта сова выглядит крайне реалистично

© photo: Sputnik / Stringer

Тигренок тоже как живой

Тигренок тоже как живой - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Тигренок тоже как живой

© photo: Sputnik / Stringer

При изготовлении фигурок Нелли использует также шерсть и меринос. Все зависит от того, что из материалов нужно при работе над деталями

При изготовлении фигурок Нелли использует также шерсть и меринос. Все зависит от того, что из материалов нужно при работе над деталями - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

При изготовлении фигурок Нелли использует также шерсть и меринос. Все зависит от того, что из материалов нужно при работе над деталями

© photo: Sputnik / Stringer

Скоро Нелико собирается начать работу над более крупными фигурами животных

Скоро Нелико собирается начать работу над более крупными фигурами животных - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Скоро Нелико собирается начать работу над более крупными фигурами животных

© photo: Sputnik / Stringer

В перспективе автор ручных работ собирается начать изготовление больших картин из войлока

В перспективе автор ручных работ собирается начать изготовление больших картин из войлока - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

В перспективе автор ручных работ собирается начать изготовление больших картин из войлока

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