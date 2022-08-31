https://sputnik-georgia.ru/20220831/kak-zhivye-udivitelnye-figurki-domashnikh-pitomtsev-iz-voyloka---foto-269953982.html

Как живые: удивительные фигурки домашних питомцев из войлока - фото

Как живые: удивительные фигурки домашних питомцев из войлока - фото

Удивительные изображения животных из войлока создает молодая жительница одного из сел в регионе Кахети на востоке Грузии. Она делает фигурки домашних питомцев... 31.08.2022, Sputnik Грузия

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Нелли Бачиашвили - 29 лет. Она живет в небольшом селе Руиспири Телавского района. С детства увлекалась рисованием и лепкой из пластилина. Затем она стала делать изделия и скульптуры из глины и гипса, украшения из перегородчатой эмали. Сейчас она работает с войлоком, создавая уникальные предметы.Ближайшие планы Нелико Бачиашвили таковы: работа над более крупными фигурами и большими картинами из войлока.

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