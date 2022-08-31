Как живые: удивительные фигурки домашних питомцев из войлока - фото
В один прекрасный день снимки войлочных изделий Нелико в социальных сетях вызвали большой интерес
В один прекрасный день снимки войлочных изделий Нелико в социальных сетях вызвали большой интерес
Фигурки, которые делает Нелли, отличаются от многих других подобных работ своей реалистичностью
Фигурки, которые делает Нелли, отличаются от многих других подобных работ своей реалистичностью
Маленькие домашние питомцы, кошки и собачки, всем кажутся живыми
Маленькие домашние питомцы, кошки и собачки, всем кажутся живыми
С ростом популярности эти удивительные фигурки стали продаваться
С ростом популярности эти удивительные фигурки стали продаваться
Интерес со стороны других людей дал Нелли еще больший стимул продолжать свою работу
Интерес со стороны других людей дал Нелли еще больший стимул продолжать свою работу
Она изготавливает эти фигурки с помощью метода сухого прессования, а потом придает форму войлоку с помощью иголок
Она изготавливает эти фигурки с помощью метода сухого прессования, а потом придает форму войлоку с помощью иголок
"Я работаю с войлоком два года и всему научилась с помощью советов в интернете и видеороликов", - рассказала автор
"Я работаю с войлоком два года и всему научилась с помощью советов в интернете и видеороликов", - рассказала автор
"Мне всегда нравились реалистичные фигуры и я старалась максимально приблизить их к реальности", - говорит Нелли
"Мне всегда нравились реалистичные фигуры и я старалась максимально приблизить их к реальности", - говорит Нелли
У молодой талантливой девушки удачно получается не только изображать животных, но и людей
У молодой талантливой девушки удачно получается не только изображать животных, но и людей
"Я делаю маленькие копии домашних животных и это доставляет мне удовольствие. В то же время такая работа очень трудоемкая", - сказала Нелли
"Я делаю маленькие копии домашних животных и это доставляет мне удовольствие. В то же время такая работа очень трудоемкая", - сказала Нелли
Кроме домашних питомцев, Нелико делает фигурки и других животных. Эта сова выглядит крайне реалистично
Кроме домашних питомцев, Нелико делает фигурки и других животных. Эта сова выглядит крайне реалистично
Тигренок тоже как живой
Тигренок тоже как живой
При изготовлении фигурок Нелли использует также шерсть и меринос. Все зависит от того, что из материалов нужно при работе над деталями
При изготовлении фигурок Нелли использует также шерсть и меринос. Все зависит от того, что из материалов нужно при работе над деталями
Скоро Нелико собирается начать работу над более крупными фигурами животных
Скоро Нелико собирается начать работу над более крупными фигурами животных
В перспективе автор ручных работ собирается начать изготовление больших картин из войлока
В перспективе автор ручных работ собирается начать изготовление больших картин из войлока