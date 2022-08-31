https://sputnik-georgia.ru/20220831/kontsert-amerikanskogo-artista-kventina-mura-proydet-v-batumi-269921891.html
Концерт американского артиста Квентина Мура пройдет в Батуми
Концерт американского артиста Квентина Мура пройдет в Батуми
Наряду с авторскими песнями, в концертной программе музыканта важное место отдано мировым хитам 31.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-31T07:32+0400
2022-08-31T07:32+0400
2022-08-31T08:08+0400
грузия
новости
культура
батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1e/269903325_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_dfc104d5e81e8f560679794257f0a394.jpg
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Концерт техасского артиста, мультиинструменталиста Квентина Мура пройдет 31 августа в Батуми.Мероприятие состоится в Backdoor Bar. Организаторы также отмечают о возрастном ограничении 12+. Начало в 18:30.Quentin Moore родился и живет в Техасе. С самого детства он выступал в церковных хорах. Музыка Quentin Moore очень мелодична и включает в себя элементы соула, ритм-н-блюза и фанка. Наряду с авторскими песнями, в концертной программе музыканта важное место отдано мировым хитам.Его альбом BlackPrivilege вошел в десятку лучших в UK Soul Chart, а ее сингл Natural Sista оставался на первом месте в UK Soul Chart в течение шести недель. Quentin Moore сотрудничал со многими легендарными музыкантами: Чака Хан, Робертом Гласпером, Джорджем "Бадди" Гаем и многими другими.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1e/269903325_117:0:1538:1066_1920x0_80_0_0_d90188c9995defe2589a6b050b8330db.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, культура, батуми
грузия, новости, культура, батуми
Концерт американского артиста Квентина Мура пройдет в Батуми
07:32 31.08.2022 (обновлено: 08:08 31.08.2022)
Наряду с авторскими песнями, в концертной программе музыканта важное место отдано мировым хитам
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Концерт техасского артиста, мультиинструменталиста Квентина Мура пройдет 31 августа в Батуми.
Мероприятие состоится в Backdoor Bar. Организаторы также отмечают о возрастном ограничении 12+. Начало в 18:30.
Quentin Moore родился и живет в Техасе. С самого детства он выступал в церковных хорах. Музыка Quentin Moore очень мелодична и включает в себя элементы соула, ритм-н-блюза и фанка. Наряду с авторскими песнями, в концертной программе музыканта важное место отдано мировым хитам.
Его альбом BlackPrivilege вошел в десятку лучших в UK Soul Chart, а ее сингл Natural Sista оставался на первом месте в UK Soul Chart в течение шести недель. Quentin Moore сотрудничал со многими легендарными музыкантами: Чака Хан, Робертом Гласпером, Джорджем "Бадди" Гаем и многими другими.