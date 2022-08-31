Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220831/kontsert-amerikanskogo-artista-kventina-mura-proydet-v-batumi-269921891.html
Концерт американского артиста Квентина Мура пройдет в Батуми
Концерт американского артиста Квентина Мура пройдет в Батуми
Наряду с авторскими песнями, в концертной программе музыканта важное место отдано мировым хитам 31.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-31T07:32+0400
2022-08-31T08:08+0400
грузия
новости
культура
батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1e/269903325_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_dfc104d5e81e8f560679794257f0a394.jpg
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Концерт техасского артиста, мультиинструменталиста Квентина Мура пройдет 31 августа в Батуми.Мероприятие состоится в Backdoor Bar. Организаторы также отмечают о возрастном ограничении 12+. Начало в 18:30.Quentin Moore родился и живет в Техасе. С самого детства он выступал в церковных хорах. Музыка Quentin Moore очень мелодична и включает в себя элементы соула, ритм-н-блюза и фанка. Наряду с авторскими песнями, в концертной программе музыканта важное место отдано мировым хитам.Его альбом BlackPrivilege вошел в десятку лучших в UK Soul Chart, а ее сингл Natural Sista оставался на первом месте в UK Soul Chart в течение шести недель. Quentin Moore сотрудничал со многими легендарными музыкантами: Чака Хан, Робертом Гласпером, Джорджем "Бадди" Гаем и многими другими.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1e/269903325_117:0:1538:1066_1920x0_80_0_0_d90188c9995defe2589a6b050b8330db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, культура, батуми
грузия, новости, культура, батуми

Концерт американского артиста Квентина Мура пройдет в Батуми

07:32 31.08.2022 (обновлено: 08:08 31.08.2022)
© Courtesy of Quentin MooreМузыкальный исполнитель Квентин Мур (Quentin Moore)
Музыкальный исполнитель Квентин Мур (Quentin Moore) - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2022
© Courtesy of Quentin Moore
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Наряду с авторскими песнями, в концертной программе музыканта важное место отдано мировым хитам
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Концерт техасского артиста, мультиинструменталиста Квентина Мура пройдет 31 августа в Батуми.
Мероприятие состоится в Backdoor Bar. Организаторы также отмечают о возрастном ограничении 12+. Начало в 18:30.
Quentin Moore родился и живет в Техасе. С самого детства он выступал в церковных хорах. Музыка Quentin Moore очень мелодична и включает в себя элементы соула, ритм-н-блюза и фанка. Наряду с авторскими песнями, в концертной программе музыканта важное место отдано мировым хитам.
Его альбом BlackPrivilege вошел в десятку лучших в UK Soul Chart, а ее сингл Natural Sista оставался на первом месте в UK Soul Chart в течение шести недель. Quentin Moore сотрудничал со многими легендарными музыкантами: Чака Хан, Робертом Гласпером, Джорджем "Бадди" Гаем и многими другими.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0