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Концерт американского артиста Квентина Мура пройдет в Батуми

Концерт американского артиста Квентина Мура пройдет в Батуми

Наряду с авторскими песнями, в концертной программе музыканта важное место отдано мировым хитам 31.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Концерт техасского артиста, мультиинструменталиста Квентина Мура пройдет 31 августа в Батуми.Мероприятие состоится в Backdoor Bar. Организаторы также отмечают о возрастном ограничении 12+. Начало в 18:30.Quentin Moore родился и живет в Техасе. С самого детства он выступал в церковных хорах. Музыка Quentin Moore очень мелодична и включает в себя элементы соула, ритм-н-блюза и фанка. Наряду с авторскими песнями, в концертной программе музыканта важное место отдано мировым хитам.Его альбом BlackPrivilege вошел в десятку лучших в UK Soul Chart, а ее сингл Natural Sista оставался на первом месте в UK Soul Chart в течение шести недель. Quentin Moore сотрудничал со многими легендарными музыкантами: Чака Хан, Робертом Гласпером, Джорджем "Бадди" Гаем и многими другими.

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