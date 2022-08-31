https://sputnik-georgia.ru/20220831/magate-planiruet-organizovat-postoyannuyu-missiyu-na-zaporozhskoy-aes-269928166.html

МАГАТЭ планирует организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС

МАГАТЭ планирует организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС

Делегация состоит примерно из 15 сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью 31.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-31T11:56+0400

2022-08-31T11:56+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Глава Международноего агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация планирует организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.Ранее миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону ЗАЭС. Делегация состоит примерно из 15 сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью. В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что делегация заедет через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и самая мощная АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. По данным РФ, украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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новости, в мире, дмитрий песков, киев, украина, европа, магатэ, оон, обострение ситуации вокруг украины 2022