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На западе Грузии изъяли крупную партию безакцизных сигарет
На западе Грузии изъяли крупную партию безакцизных сигарет
Обвиняемый хранил в одном из домов 8 470 пачек безакцизных сигарет стоимостью более 38 тысячи лари 31.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-31T14:32+0400
2022-08-31T14:32+0400
2022-08-31T14:32+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Житель региона Cамегрело - Земо Сванети задержан за хранение безакцизных сигарет в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте Следственной службы министерства финансов Грузии.По данным следствия, обвиняемый с целью дальнейшей реализации хранил в одном из домов в Зугдидском районе крупную партию безакцизных сигарет – 8 470 пачек. Стоимость товара оценивается в 38,1 тысячи лари (более 13 тысяч долларов).Уголовное дело возбуждено по статье "Хранение товара без акцизной марки в особо крупном размере", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет.В Грузии ввоз сигарет и других табачных изделий облагается акцизом. В рамках антитабачной кампании в Грузии стоимость акциза выросла, что стало причиной активного притока в Грузию альтернативных безакцизных сигарет, которые пользуются спросом из-за более низкой цены.
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грузия, новости, происшествия, преступность в грузии, сигареты
грузия, новости, происшествия, преступность в грузии, сигареты
На западе Грузии изъяли крупную партию безакцизных сигарет
Обвиняемый хранил в одном из домов 8 470 пачек безакцизных сигарет стоимостью более 38 тысячи лари
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik.
Житель региона Cамегрело - Земо Сванети задержан за хранение безакцизных сигарет в особо крупном размере, говорится в сообщении
на сайте Следственной службы министерства финансов Грузии.
По данным следствия, обвиняемый с целью дальнейшей реализации хранил в одном из домов в Зугдидском районе крупную партию безакцизных сигарет – 8 470 пачек. Стоимость товара оценивается в 38,1 тысячи лари (более 13 тысяч долларов).
Уголовное дело возбуждено по статье "Хранение товара без акцизной марки в особо крупном размере", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет.
В Грузии ввоз сигарет и других табачных изделий облагается акцизом. В рамках антитабачной кампании в Грузии стоимость акциза выросла, что стало причиной активного притока в Грузию альтернативных безакцизных сигарет, которые пользуются спросом из-за более низкой цены.