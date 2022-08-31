https://sputnik-georgia.ru/20220831/na-zapade-gruzii-izyali-krupnuyu-partiyu-bezaktsiznykh-sigaret-269930862.html

На западе Грузии изъяли крупную партию безакцизных сигарет

На западе Грузии изъяли крупную партию безакцизных сигарет

Обвиняемый хранил в одном из домов 8 470 пачек безакцизных сигарет стоимостью более 38 тысячи лари 31.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-31T14:32+0400

2022-08-31T14:32+0400

2022-08-31T14:32+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Житель региона Cамегрело - Земо Сванети задержан за хранение безакцизных сигарет в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте Следственной службы министерства финансов Грузии.По данным следствия, обвиняемый с целью дальнейшей реализации хранил в одном из домов в Зугдидском районе крупную партию безакцизных сигарет – 8 470 пачек. Стоимость товара оценивается в 38,1 тысячи лари (более 13 тысяч долларов).Уголовное дело возбуждено по статье "Хранение товара без акцизной марки в особо крупном размере", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет.В Грузии ввоз сигарет и других табачных изделий облагается акцизом. В рамках антитабачной кампании в Грузии стоимость акциза выросла, что стало причиной активного притока в Грузию альтернативных безакцизных сигарет, которые пользуются спросом из-за более низкой цены.

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