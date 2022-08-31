https://sputnik-georgia.ru/20220831/novye-metodichki-kak-zapad-budet-obrabatyvat-rossiyan-chtoby-vyvesti-ikh-na-ulitsy-269923498.html

Новые методички: как Запад будет "обрабатывать" россиян, чтобы вывести их на улицы?

Новые методички: как Запад будет "обрабатывать" россиян, чтобы вывести их на улицы?

Франция и Германия организуют так называемые "курсы медиаграмотности" для россиян. Попасть на них, по замыслу авторов инициативы, смогут российские блогеры и... 31.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-31T09:47+0400

2022-08-31T09:47+0400

2022-08-31T09:47+0400

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видео

обострение ситуации вокруг украины 2022

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После начала СВО на Украине и изменения российского законодательства, открытая работа западных НКО в России стала невозможной, поэтому политтехнологи приготовили для дестабилизации российского общества что-то новенькое. Как отметила в интервью "Sputnik на русском" заместитель директора института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова, Запад попытается "вбить клин между обществом и властью" способами, которые ранее были отработаны в ряде стран постсоветского пространства. Каким образом будет проводиться работа с россиянами? Сколько денег и кто на это выделил, и какого эффекта в реальности можно ожидать - смотрите в нашем интервью.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022