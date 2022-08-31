https://sputnik-georgia.ru/20220831/npo-planiruet-suditsya-s-pravitelstvom-gruzii-269930454.html

НПО планирует судиться с правительством Грузии

НПО планирует судиться с правительством Грузии

Местное собрание района Сенаки хотят лишить полномочий 31.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-31T14:06+0400

2022-08-31T14:06+0400

2022-08-31T14:06+0400

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сенаки

тбилисский городской суд

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Авторитетная неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) начинает судебное разбирательство с правительством о прекращении полномочий сакребуло (местное собрание) района Сенаки (регион Самегрело - Земо Сванети), говорится в сообщении на сайте организации.Ранее Тбилисский городской суд не удовлетворил иск АМЮГ против Центризбиркома Грузии из-за назначения промежуточных выборов в сакребуло района Сенаки. АМЮГ требовал признания распоряжения ЦИК аннулированным.Как отмечено в сообщении, исходя из того, что правительство Грузии по собственной инициативе не выполнило предусмотренные законом обязательства, АМЮГ обратилась к нему с заявлением и потребовала издания акта о прекращении полномочий сакребуло района Сенаки."На данный момент официальная позиция правительства по поводу затронeтого в заявлении вопроса неизвестна. Надеемся, что правительство Грузии своевременно отреагирует и обсудит признание прекращение полномочий сакребуло", – отмечают в организации.В ближайшие дни АМЮГ планирует обратиться в Тбилисский городской суд против правительства Грузии.Между тем, в Сенаки 1 октрября пройдут промежуточные выборы. Причиной назначения выборов стало прекращение полномочий депутата от партии "Единое национальное движение" Вахтанга Цурцумия.Голосование состоится на трех участках, население будет выбирать одного мажоритарного депутата. Регистрацию для участия в выборах мажоритарного депутата в Сенаки прошли три партии.Кроме того, сакребуло Сенаки осталось без председателя. Сенакский районный суд ранее признал незаконным избрание в феврале члена партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" Ираклия Качарава на должность председателя сакребуло.Избрать нового председателя на данный момент невозможно, так как ни у правящей партии "Грузинской мечты", ни у оппозиции нет большинства. Таким образом, избрание нового мажоритарного депутата станет решающим для жизни района.

сенаки

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