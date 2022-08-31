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Пожар в горах Грузии – работы возобновились с утра
Пожар в горах Грузии – работы возобновились с утра
В ближайшие часы к работам присоединится второй вертолет 31.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-31T11:33+0400
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грузия
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Работы по ликвидации пожара продолжаются на склоне ледника Лехзири в районе Местия в высокогорье Грузии, сообщает Первый канал.Место, где во вторник вспыхнул пожар, находится далеко от населенного пункта и недоступно для техники. Пожарные-спасатели передвигаются пешком. А с утра к работам по тушению пожара подключился вертолет пограничной полиции.По словам губернатора региона Самегрело - Земо Сванети Нино Виблиани, в ближайшие часы к работам присоединится и второй вертолет.Пожар возник в альпийской зоне. К этому времени основание очаги уже ликвидированы, однако есть задымление.Что стала причиной пожара – на данном этапе неизвестно.
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грузия, происшествия, новости, самегрело, пожар
грузия, происшествия, новости, самегрело, пожар

Пожар в горах Грузии – работы возобновились с утра

11:33 31.08.2022
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПоследствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара
Последствия лесного пожара в Боржоми. Храм Святого Квирике после пожара - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2022
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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В ближайшие часы к работам присоединится второй вертолет
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Работы по ликвидации пожара продолжаются на склоне ледника Лехзири в районе Местия в высокогорье Грузии, сообщает Первый канал.
Место, где во вторник вспыхнул пожар, находится далеко от населенного пункта и недоступно для техники. Пожарные-спасатели передвигаются пешком. А с утра к работам по тушению пожара подключился вертолет пограничной полиции.
По словам губернатора региона Самегрело - Земо Сванети Нино Виблиани, в ближайшие часы к работам присоединится и второй вертолет.
Пожар возник в альпийской зоне. К этому времени основание очаги уже ликвидированы, однако есть задымление.
Что стала причиной пожара – на данном этапе неизвестно.
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