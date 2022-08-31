https://sputnik-georgia.ru/20220831/pozhar-v-uschele-borzhomi-spasateli-likvidiruyut-ostavshiesya-ochagi-zadymleniya-269952483.html
Пожар в ущелье Боржоми: спасатели ликвидируют оставшиеся очаги задымления
Пожар в ущелье Боржоми: спасатели ликвидируют оставшиеся очаги задымления
До конца недели на территории страны ожидается погода без осадков и 40-градусная жара, заявляют синоптики 31.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-31T20:00+0400
2022-08-31T20:00+0400
2022-08-31T20:00+0400
пожар
лесной пожар
пожар в боржоми-харагаульском лесу
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Работы по тушению пожара в Боржомском ущелье продолжаются – на данном этапе спасатели ликвидируют оставшиеся очаги задымления, сообщают в Службе ЧС.Работы осложняет рельеф, так как, помимо авиации, для полного тушения пожара необходима ручная обработка очагов. О том, участвуют ли в тушении вертолеты и сколько экипажей остаются на месте, в Службе ЧС не сообщают.По прогнозам грузинских синоптиков, до конца недели на территории Грузии ожидается погода без осадков и 40-градусная жара.Ранее отмечалось, что в процессе тушения пожара участвуют сотрудники различных ведомств МВД, Минобороны, Минрегионразвития и инфраструктуры, а также соответствующих служб Минэкологии и сельского хозяйства. С 24 августа в тушении участвуют самолеты, прибывшие из соседней Турции.По информации ведомства, уже сгорело более 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пожар, лесной пожар, пожар в боржоми-харагаульском лесу, грузия, новости, происшествия
пожар, лесной пожар, пожар в боржоми-харагаульском лесу, грузия, новости, происшествия
Пожар в ущелье Боржоми: спасатели ликвидируют оставшиеся очаги задымления
До конца недели на территории страны ожидается погода без осадков и 40-градусная жара, заявляют синоптики
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Работы по тушению пожара в Боржомском ущелье продолжаются – на данном этапе спасатели ликвидируют оставшиеся очаги задымления, сообщают в Службе ЧС.
Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся уже 11 дней. Пожарные работают круглосуточно.
Работы осложняет рельеф, так как, помимо авиации, для полного тушения пожара необходима ручная обработка очагов. О том, участвуют ли в тушении вертолеты и сколько экипажей остаются на месте, в Службе ЧС не сообщают.
По прогнозам грузинских синоптиков, до конца недели на территории Грузии ожидается погода без осадков и 40-градусная жара.
Ранее отмечалось, что в процессе тушения пожара участвуют сотрудники различных ведомств МВД, Минобороны, Минрегионразвития и инфраструктуры, а также соответствующих служб Минэкологии и сельского хозяйства. С 24 августа в тушении участвуют самолеты, прибывшие из соседней Турции.
По информации ведомства, уже сгорело более 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.