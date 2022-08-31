https://sputnik-georgia.ru/20220831/pozhar-v-uschele-borzhomi-spasateli-likvidiruyut-ostavshiesya-ochagi-zadymleniya-269952483.html

Пожар в ущелье Боржоми: спасатели ликвидируют оставшиеся очаги задымления

Пожар в ущелье Боржоми: спасатели ликвидируют оставшиеся очаги задымления

До конца недели на территории страны ожидается погода без осадков и 40-градусная жара, заявляют синоптики 31.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-31T20:00+0400

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пожар

лесной пожар

пожар в боржоми-харагаульском лесу

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Работы по тушению пожара в Боржомском ущелье продолжаются – на данном этапе спасатели ликвидируют оставшиеся очаги задымления, сообщают в Службе ЧС.Работы осложняет рельеф, так как, помимо авиации, для полного тушения пожара необходима ручная обработка очагов. О том, участвуют ли в тушении вертолеты и сколько экипажей остаются на месте, в Службе ЧС не сообщают.По прогнозам грузинских синоптиков, до конца недели на территории Грузии ожидается погода без осадков и 40-градусная жара.Ранее отмечалось, что в процессе тушения пожара участвуют сотрудники различных ведомств МВД, Минобороны, Минрегионразвития и инфраструктуры, а также соответствующих служб Минэкологии и сельского хозяйства. С 24 августа в тушении участвуют самолеты, прибывшие из соседней Турции.По информации ведомства, уже сгорело более 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.

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пожар, лесной пожар, пожар в боржоми-харагаульском лесу, грузия, новости, происшествия