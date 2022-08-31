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Премьер-министр Грузии попрощался с послом Армении - ВИДЕО

Премьер-министр Грузии попрощался с послом Армении - ВИДЕО

Глава грузинского правительства поблагодарил армянского дипломата за заслуги в развитие отношения между странами и пожелал успехов в будущей деятельности 31.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-31T16:38+0400

2022-08-31T16:38+0400

2022-08-31T16:38+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с послом Армении в Грузии Рубеном Садояном, говорится в сообщении на сайте администрации правительства.На прошлой неделе президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ об освобождении Рубена Садояна от должности главы армянской дипмиссии в Грузии. Еще одним указом новым послом назначен Ашот Смбатян. Последний в прошлом был послом в Германии.На прощальной встрече разговор коснулся добрососедских отношений между двумя странами и перспектив дальнейшего сотрудничества в различных сферах."Рассмотрели ситуацию в регионе. Была подчеркнута важность мирного разрешения конфликтов. Было отмечено, что Грузия всегда готова внести свой вклад и поддержать мирный процесс", - говорится в сообщении на сайте администрации.Глава грузинского правительства поблагодарил армянского дипломата за заслуги в развитие отношения между странами и пожелал успехов в будущей деятельности.Бывший депутат Нацсобрания от Республиканской партии Рубен Садоян был назначен послом в Грузии в 2017 году. Решение о замене посла связано с завершением дипмиссии Садояна.Ашот Смбатян был назначен послом в Германии в 2015 году, с 2018 он стал по совместительству послом в Лихтенштейне. Смбатян окончил Дрезденский технический университет, был аспирантом Лейпцигского университета.

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