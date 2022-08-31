Прощай, лето! Топ-10 интересных фактов о самом жарком сезоне
16:20 31.08.2022 (обновлено: 16:21 31.08.2022)
Вот и настал последний день лета. А мы так и не успели порядочно отдохнуть! Ну давайте не будем о грустном
А лучше поблагодарим самое беззаботное время года за приятные лучи солнца и воспоминания, и узнаем самые интересные факты об этом жарком сезоне.
1. А вы знали, что хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 (21) июня по 22 (23) сентября, в Южном полушарии – с 21 (22) декабря по 20 (21) марта.
2. Не секрет, что это самое громовое время года. По словам синоптиков, летом грозы случаются чаще, чем в любое другое время. Тепло лета часто обеспечивает идеальные условия, необходимые для образования грозы.
© photo: Sputnik / Ivan Sekretarev / Перейти в фотобанкГроза во время шторма в Эгейском море возле архипелага Киклады в Греции
Гроза во время шторма в Эгейском море возле архипелага Киклады в Греции
© photo: Sputnik / Ivan Sekretarev/
3. Так случилось, что самый длинный день в году – летом. 21 июня – день летнего солнцестояния.
4. Удивительно, но факт: в жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего структура "вырастает" на целых 17 сантиметров.
© photo: Sputnik / Dominique Boutin / Перейти в фотобанкПустая площадь Трокадеро во время комендантского часа в Париже
Пустая площадь Трокадеро во время комендантского часа в Париже
© photo: Sputnik / Dominique Boutin/
5. Метеорологи нервно курят в сторонке! А все дело в том, что летом стрекочут сверчки, и по пению сверчка можно определить температуру воздуха. Подсчитываем количество стрекотаний за 8 секунд и прибавляем к этому значению 5 – так можно получить температуру в градусах Цельсия. Это абсолютно научный факт – формулу вывел физик Амос Долбер.
6. Самая жаркая летняя температура была зарегистрирована в "Долине смерти" (пустынный участок в Калифорнии) – 56,66 градуса Цельсия.
© AFP 2022 / David McnewЗакат во время лесного пожара в Калифорнии
Закат во время лесного пожара в Калифорнии
© AFP 2022 / David Mcnew
7. Даже не думайте сомневаться! Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуры. Се ля ви!
8. При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час.
Тополиный пух в Омске
© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko/
9. Ложка дегтя в бочке меда: в середине июня начинают цвести тополя, вызывая у аллергиков множество неприятных симптомов. Аллергию вызывает не сам пух, а пыльца, которую он переносит.
10. Любопытно, что летом у человека повышается вера в собственные возможности. А еще летом люди становятся более общительными и доверчивыми.