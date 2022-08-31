https://sputnik-georgia.ru/20220831/proschay-leto-top-10-interesnykh-faktov-o-samom-zharkom-sezone-269937391.html

Прощай, лето! Топ-10 интересных фактов о самом жарком сезоне

Прощай, лето! Топ-10 интересных фактов о самом жарком сезоне

Вот и настал последний день лета. А мы так и не успели порядочно отдохнуть! Ну давайте не будем о грустном 31.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-31T16:20+0400

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А лучше поблагодарим самое беззаботное время года за приятные лучи солнца и воспоминания, и узнаем самые интересные факты об этом жарком сезоне.1. А вы знали, что хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 (21) июня по 22 (23) сентября, в Южном полушарии – с 21 (22) декабря по 20 (21) марта. 2. Не секрет, что это самое громовое время года. По словам синоптиков, летом грозы случаются чаще, чем в любое другое время. Тепло лета часто обеспечивает идеальные условия, необходимые для образования грозы. 3. Так случилось, что самый длинный день в году – летом. 21 июня – день летнего солнцестояния. 4. Удивительно, но факт: в жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего структура "вырастает" на целых 17 сантиметров. 5. Метеорологи нервно курят в сторонке! А все дело в том, что летом стрекочут сверчки, и по пению сверчка можно определить температуру воздуха. Подсчитываем количество стрекотаний за 8 секунд и прибавляем к этому значению 5 – так можно получить температуру в градусах Цельсия. Это абсолютно научный факт – формулу вывел физик Амос Долбер. 6. Самая жаркая летняя температура была зарегистрирована в "Долине смерти" (пустынный участок в Калифорнии) – 56,66 градуса Цельсия. 7. Даже не думайте сомневаться! Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуры. Се ля ви! 8. При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. 9. Ложка дегтя в бочке меда: в середине июня начинают цвести тополя, вызывая у аллергиков множество неприятных симптомов. Аллергию вызывает не сам пух, а пыльца, которую он переносит. 10. Любопытно, что летом у человека повышается вера в собственные возможности. А еще летом люди становятся более общительными и доверчивыми.

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