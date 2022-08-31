https://sputnik-georgia.ru/20220831/saakashvili-ne-smozhet-oboyti-zakon--deputat-269927432.html

Саакашвили не сможет обойти закон – депутат

Саакашвили не сможет обойти закон – депутат

Саакашвили уже четвертый месяц находится на лечении в гражданской клинике 31.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-31T11:06+0400

2022-08-31T11:06+0400

2022-08-31T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не сможет выйти из тюрьмы в обход закона, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Амилахвари.Адвокат Шалва Хачапуридзе ранее заявил, что защитники интересов экс-президента требуют отсрочки отбывания его наказания на один год. В начале недели эксперты из США и Швейцарии прибыли для оценки состояния здоровья Саакашвили. Адвокаты осужденного считают, что заключение экспертов наряду со специалистами центра "Эмпатия" станет основанием для ходатайства об отсрочке отбывания наказания экс-президента.Саакашвили уже четвертый месяц находится на лечении в гражданской клинике "Вивамеди". Несмотря на то, что врачи оценивают состояние экс-президента как стабильное, его диагноз неизвестен общественности.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Дело СаакашвилиСостояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, длившейся с момента его ареста 1 октября 2021 года до конца ноября того же года. Причиной ареста стали приговоры по двум уголовным делам.В январе 2018 года Саакашвили признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018-го – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.В общей сложности ему предстоит провести в тюрьме 6 лет.Кроме того, в судопроизводстве находятся еще три дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств во время нахождения на посту президента с 2004 по 2013 и о незаконном пересечении границы 29 сентября 2021 года.

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политика, новости, грузия, шалва хачапуридзе, сша, возвращение и арест саакашвили, давид саакашвили