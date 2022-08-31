https://sputnik-georgia.ru/20220831/samoe-modnoe-mesto-2022-goda-v-gruzii--nezabyvaemaya-progulka-ili-lokhotron-269949562.html

Самое модное место 2022 года в Грузии – незабываемая прогулка или "лохотрон"?

Самое модное место 2022 года в Грузии – незабываемая прогулка или "лохотрон"?

Наверное, этим летом на стеклянном мосту в каньоне Дашбаши не побывал только самый ленивый 31.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-31T17:18+0400

2022-08-31T17:18+0400

2022-08-31T18:13+0400

туризм

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аналитика

самцхе-джавахети

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горный туризм

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Его "пропиарили" все, кто только мог – правительство торжественно открывало новую туристическую локацию, блогеры делали "горячие" обзоры, известные спортсмены снимали "тик-токи". Ну а обычные граждане делились фотографиями и видео в социальных сетях.Итак, дано: красивый каньон недалеко от поселка Цалка в регионе Самцхе-Джавахети, который еще пять лет назад не настолько широко, но все же был известен жителям Грузии. Тогда там не было никакой инфраструктуры – попасть мог любой желающий, но, как мы знаем, у этой истории есть свои минусы. Побывав там пять лет назад впервые, я пребывала в настоящем шоке от того, как безалаберно посетители каньона относились к природе.Люди тащили к водопаду арбузы, дыни, килограммы фруктов, алкоголь, снеки, но подниматься обратно, наверх, предпочитали налегке, поэтому все отходы оставляли на месте своего времяпровождения.Следующим после них посетителям приходилось довольствоваться запахом гниющих корок арбузов и дынь, спотыкаться о банки и бутылки, периодически вступать ногой в золу, потому что сограждане там жарили шашлыки.Красивейшая страна Грузия – мусорная свалка? >>>Я, конечно, благодарна правительству за то, что красивая природа Дашбаши теперь будет защищена от бессовестных людей-пользователей. Сейчас, спустя пять лет, ситуация кардинально поменялась – территория полностью огорожена, обустроена специальными дорожками, мостиками и лестницами. Устраивать пикники категорически запрещено, за порядком следят сотрудники. Но крутой склон, который ведет к водопаду, никуда не делся – путь к прекрасному по-прежнему ведет через испытания.Конечно, восторг вызывает у посетителей не столько каньон, сколько стеклянный мост. Это внушительных размеров конструкция, которая перекинулась через живописное ущелье, с огромным бриллиантом-рестораном посередине. Уверена, многие из вас знают, что ресторан претендует на место в книге рекордов Гиннесса как ресторан, подвешенный на самой большой высоте в мире.Входить на мост страшно. И не потому, что у него прозрачный пол или ты боишься высоты. Входить на мост страшно потому, что в Грузии часто при строительстве объектов вместо четырех болтов вкручивают два, и ты это знаешь не понаслышке, а от людей, которые непосредственно от этого пострадали.Поток заходящих на мост людей никак не контролируется, но зато всех заставляют одевать бахилы, которые потом благополучно сбрасываются через пару метров, потому что снимать "инстаграмные шажочки" по стеклянному мосту некрасиво. Стеклянный пол уже немало покоцан…Но вернемся к проблеме неконтролируемого потока посетителей. Этот вопрос я задавала себе на протяжении всей прогулки по мосту – может, я чего-то не понимаю, но неужели на сложной подвесной конструкции, расположенной на такой высоте, не должно контролироваться количество людей?Мне вспомнилось мое последнее путешествие в Стамбул и посещение Галатской башни. Там поток посетителей строго регулировался – два человека вышло, два человека зашло. А все потому, что люди очень любят толпиться на узенькой и покосившейся смотровой площадке башни. Такие несложные регуляции помогают сократить изнашиваемость и без того старинной конструкции, а также обеспечить безопасность ее гостям.Ах да, конечно же, важно сказать о цене за то, что в вашей жизни "увлекательный был аттракцион". Для граждан Грузии – 30 лари, а иностранцев – 40. Я считаю, что в нашей красивейшей стране есть огромное количество мест, которые стоит увидеть, при этом сделать это можно абсолютно бесплатно. А посещать ли лакшери-достопримечательность в каньоне Дашбаши – выбор остается за вами.

самцхе-джавахети

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туризм, грузия, аналитика, самцхе-джавахети, колумнисты, туризм в грузии, туризм, грузия делает ставку на туризм, горный туризм