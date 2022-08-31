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Скончался Михаил Горбачев
Скончался Михаил Горбачев
Горбачев скончался на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни 31.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-31T00:46+0400
2022-08-31T00:46+0400
2022-08-31T01:05+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Скончался экс-президент СССР Михаил Горбачев, сообщили в Центральной клинической больнице.Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год.В марте 1985 года Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС (переизбран в июле 1990 года на 28-м съезде КПСС).В марте 1990 года на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР Михаил Горбачев был избран президентом СССР – первым и последним в истории Советского Союза.25 декабря 1991 года, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР.Михаил Горбачев – лауреат Нобелевской премии мира (1990).
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в мире, новости, политика, россия, ссср, михаил горбачев
в мире, новости, политика, россия, ссср, михаил горбачев
Скончался Михаил Горбачев
00:46 31.08.2022 (обновлено: 01:05 31.08.2022)
Горбачев скончался на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Скончался экс-президент СССР Михаил Горбачев, сообщили в Центральной клинической больнице.
"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", - сказали журналистам в ЦКБ.
Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год.
В марте 1985 года Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС (переизбран в июле 1990 года на 28-м съезде КПСС).
В марте 1990 года на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР Михаил Горбачев был избран президентом СССР – первым и последним в истории Советского Союза.
25 декабря 1991 года, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР.
Михаил Горбачев – лауреат Нобелевской премии мира (1990).