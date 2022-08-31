https://sputnik-georgia.ru/20220831/skonchalsya-mikhail-gorbachev-269922355.html

Скончался Михаил Горбачев

Скончался Михаил Горбачев

Горбачев скончался на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни 31.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-31T00:46+0400

2022-08-31T00:46+0400

2022-08-31T01:05+0400

в мире

новости

политика

россия

ссср

михаил горбачев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23417/51/234175182_0:0:3013:1696_1920x0_80_0_0_964462231abb7b934106dec5ac3a456c.jpg

ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Скончался экс-президент СССР Михаил Горбачев, сообщили в Центральной клинической больнице.Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год.В марте 1985 года Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС (переизбран в июле 1990 года на 28-м съезде КПСС).В марте 1990 года на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР Михаил Горбачев был избран президентом СССР – первым и последним в истории Советского Союза.25 декабря 1991 года, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР.Михаил Горбачев – лауреат Нобелевской премии мира (1990).

ссср

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, политика, россия, ссср, михаил горбачев