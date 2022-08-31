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https://sputnik-georgia.ru/20220831/test-chto-vy-znaete-o-pomidorakh-269965122.html
Тест: что вы знаете о помидорах
Тест: что вы знаете о помидорах
Сегодня в Испании особенный день – фестиваля Томатина, известного как Битва томатов, посвященного уходящему лету 31.08.2022, Sputnik Грузия
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание помидоров.
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тесты, интерактив, тесты
тесты, интерактив, тесты

Тест: что вы знаете о помидорах

20:13 31.08.2022 (обновлено: 01:20 01.09.2022)
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn / Перейти в фотобанкВыращивание томатов
Выращивание томатов - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2022
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn
/
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Сегодня в Испании особенный день – фестиваля Томатина, известного как Битва томатов, посвященного уходящему лету
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание помидоров.
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