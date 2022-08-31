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Тест: что вы знаете о помидорах
Тест: что вы знаете о помидорах
Сегодня в Испании особенный день – фестиваля Томатина, известного как Битва томатов, посвященного уходящему лету 31.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-31T20:13+0400
2022-08-31T20:13+0400
2022-09-01T01:20+0400
тесты
интерактив
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание помидоров.
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тесты, интерактив, тесты
Тест: что вы знаете о помидорах
20:13 31.08.2022 (обновлено: 01:20 01.09.2022)
Сегодня в Испании особенный день – фестиваля Томатина, известного как Битва томатов, посвященного уходящему лету
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил тест на знание помидоров.