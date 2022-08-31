https://sputnik-georgia.ru/20220831/ubiystvo-v-tkibuli-obvineniya-predyavleny-dvum-zaderzhannym-269927134.html

Убийство в Ткибули: обвинения предъявлены двум задержанным

Убийство в Ткибули: обвинения предъявлены двум задержанным

Задержанным грозит бессрочное заключение за умышленное убийство 31.08.2022, Sputnik Грузия

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происшествия

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гелати

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение двум задержанным по факту умышленного убийства в районе Ткибули (регион Имерети), говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным следствия, 28 августа в селе Гелати во время ссоры обвиняемые нанесли несколько ножевых ранений 37-летнему мужчине. В результате полученных ран молодой мужчина скончался на месте.Полиция задержала обоих обвиняемых на второй же день после происшествия – 29 августа.Ранее МВД Грузии сообщило о задержании 18-летнего соседа убитого мужчины.Обвинения предъявлено по статье "Умышленное убийство, совершенное группой лиц", что наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным лишением свободы.Расследование продолжается с целью установления и задержания других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.Как сообщили ранее СМИ, около десяти лиц поджидали молодого мужчину у его дома. Среди злоумышленников были крестник и еще один родственник убитого.Нападавшие физически расправились с жертвой – мужчина получил несколько ножевых ранений. Свидетелем инцидента стал отец убитого, который находился на месте инцидента.

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