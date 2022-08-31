https://sputnik-georgia.ru/20220831/v-istoricheskom-rayone-tbilisi-polnostyu-obnovyat-sistemu-vodosnabzheniya-269951168.html
В историческом районе Тбилиси полностью обновят систему водоснабжения
В историческом районе Тбилиси полностью обновят систему водоснабжения
Обновление системы водоснабжения на улице Крцаниси – один из масштабных проектов GWP в 2022 году 31.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-31T18:39+0400
2022-08-31T18:39+0400
2022-08-31T18:39+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1d/250486334_0:56:1920:1136_1920x0_80_0_0_029008c776d04ce8c3e99ac6c15fe71a.jpg
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Работы по обновлению системы водоснабжения будут проведены в рамках масштабного ремонта улицы Крцаниси, сообщает пресс-служба водораспределительной компании GWP.Обновление системы водоснабжения на улице Крцаниси – один из масштабных проектов GWP в 2022 году. Компания инвестирует в проект 8,5 миллиона лари (2,9 миллиона долларов).В ходе реализации проекта будут полностью заменены магистральные и распределительные сети водопровода и водостоков протяженностью более 7 километров на улице Крцаниси.Для стабильного водоснабжения на новой сети будут установлены запорная и регулирующая арматура, соответствующая евростандартам, регуляторы давления воды. Также будут устроены пожарные гидранты и ключевые колодцы.В связи с запланированными ремонтными работами с 1 сентября движение транспорта временно частично ограничат с улицы Крцаниси по направлению улицы Вахтанга Горгасали.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1d/250486334_166:0:1754:1191_1920x0_80_0_0_d1fe79783556481e5ac8ec805285e128.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси
В историческом районе Тбилиси полностью обновят систему водоснабжения
Обновление системы водоснабжения на улице Крцаниси – один из масштабных проектов GWP в 2022 году
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Работы по обновлению системы водоснабжения будут проведены в рамках масштабного ремонта улицы Крцаниси, сообщает пресс-служба водораспределительной компании GWP.
Обновление системы водоснабжения на улице Крцаниси – один из масштабных проектов GWP в 2022 году. Компания инвестирует в проект 8,5 миллиона лари (2,9 миллиона долларов).
По данным компании, первый этап проекта ремонта начнется 1 сентября. Технические бригады компании будут вести интенсивную работу одновременно на нескольких участках.
В ходе реализации проекта будут полностью заменены магистральные и распределительные сети водопровода и водостоков протяженностью более 7 километров на улице Крцаниси.
Для стабильного водоснабжения на новой сети будут установлены запорная и регулирующая арматура, соответствующая евростандартам, регуляторы давления воды. Также будут устроены пожарные гидранты и ключевые колодцы.
В связи с запланированными ремонтными работами с 1 сентября движение транспорта временно частично ограничат с улицы Крцаниси по направлению улицы Вахтанга Горгасали.