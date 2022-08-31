https://sputnik-georgia.ru/20220831/v-istoricheskom-rayone-tbilisi-polnostyu-obnovyat-sistemu-vodosnabzheniya-269951168.html

В историческом районе Тбилиси полностью обновят систему водоснабжения

В историческом районе Тбилиси полностью обновят систему водоснабжения

Обновление системы водоснабжения на улице Крцаниси – один из масштабных проектов GWP в 2022 году 31.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-31T18:39+0400

2022-08-31T18:39+0400

2022-08-31T18:39+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Работы по обновлению системы водоснабжения будут проведены в рамках масштабного ремонта улицы Крцаниси, сообщает пресс-служба водораспределительной компании GWP.Обновление системы водоснабжения на улице Крцаниси – один из масштабных проектов GWP в 2022 году. Компания инвестирует в проект 8,5 миллиона лари (2,9 миллиона долларов).В ходе реализации проекта будут полностью заменены магистральные и распределительные сети водопровода и водостоков протяженностью более 7 километров на улице Крцаниси.Для стабильного водоснабжения на новой сети будут установлены запорная и регулирующая арматура, соответствующая евростандартам, регуляторы давления воды. Также будут устроены пожарные гидранты и ключевые колодцы.В связи с запланированными ремонтными работами с 1 сентября движение транспорта временно частично ограничат с улицы Крцаниси по направлению улицы Вахтанга Горгасали.

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