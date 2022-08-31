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В Тбилиси состоится грандиозная церемония открытия Евробаскета-2022
В Тбилиси состоится грандиозная церемония открытия Евробаскета-2022
Чемпионат Европы 2022 года стартует 1 сентября сразу в четырех городах Европы 31.08.2022, Sputnik Грузия
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чемпионат европы по баскетболу
грузия
спорт
новости
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Церемония открытия самого ожидаемого для любителей баскетбола события континента – Евробаскет-2022 – состоится в среду вечером в парке Рике в старой части Тбилиси.Чемпионат Европы 2022 года стартует 1 сентября сразу в четырех европейских городах – в Кельне, Праге, Милане и Тбилиси.Организаторы откроют в парке Рике оригинальную фан-зону, откуда болельщики получат возможность поддерживать сборную Грузии, смотря игры на большом экране. Кроме того, их ждут розыгрыши и спортивные мероприятия.На "Тбилиси Арене" в новом дворце спорта пройдут игры группы "А," в которых примут участие сборные Испании, Турции, Бельгии, Болгарии, Черногории и Грузии. Встречи будут транслироваться в прямом эфире Первым каналом.Расписание встреч группы "А":1 сентября:3 сентября4 сентября6 сентября7 сентябряС 9 сентября Евробаскет перейдет в стадию плей-офф, когда вышедшие из групп сборные отправятся в Берлин.
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чемпионат европы по баскетболу, грузия, спорт, новости, тбилиси
чемпионат европы по баскетболу, грузия, спорт, новости, тбилиси

В Тбилиси состоится грандиозная церемония открытия Евробаскета-2022

17:44 31.08.2022 (обновлено: 18:08 31.08.2022)
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси ночью - вид на мост Мира и набережную
Вид на город Тбилиси ночью - вид на мост Мира и набережную - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Чемпионат Европы 2022 года стартует 1 сентября сразу в четырех городах Европы
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Церемония открытия самого ожидаемого для любителей баскетбола события континента – Евробаскет-2022 – состоится в среду вечером в парке Рике в старой части Тбилиси.
Чемпионат Европы 2022 года стартует 1 сентября сразу в четырех европейских городах – в Кельне, Праге, Милане и Тбилиси.
Организаторы откроют в парке Рике оригинальную фан-зону, откуда болельщики получат возможность поддерживать сборную Грузии, смотря игры на большом экране. Кроме того, их ждут розыгрыши и спортивные мероприятия.
На "Тбилиси Арене" в новом дворце спорта пройдут игры группы "А," в которых примут участие сборные Испании, Турции, Бельгии, Болгарии, Черногории и Грузии. Встречи будут транслироваться в прямом эфире Первым каналом.

Расписание встреч группы "А":

1 сентября:
15:30 Испания-Болгария
18:15 Турция-Черногория
21:00 Бельгия-Грузия
3 сентября
15:30 Черногория-Бельгия
18:15 Болгария-Турция
21:00 Грузия-Испания
4 сентября
15:30 Болгария-Черногория
18:15 Испания-Бельгия
21:00 Турция-Грузия
6 сентября
15:30 Бельгия-Турция
18:15 Черногория-Испания
21:00 Грузия-Болгария
7 сентября
15:30 Турция-Испания
18:15 Болгария-Бельгия
21:00 Грузия-Черногория.
С 9 сентября Евробаскет перейдет в стадию плей-офф, когда вышедшие из групп сборные отправятся в Берлин.
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