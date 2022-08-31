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В Тбилиси состоится грандиозная церемония открытия Евробаскета-2022

В Тбилиси состоится грандиозная церемония открытия Евробаскета-2022

Чемпионат Европы 2022 года стартует 1 сентября сразу в четырех городах Европы 31.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-31T17:44+0400

2022-08-31T17:44+0400

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чемпионат европы по баскетболу

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Церемония открытия самого ожидаемого для любителей баскетбола события континента – Евробаскет-2022 – состоится в среду вечером в парке Рике в старой части Тбилиси.Чемпионат Европы 2022 года стартует 1 сентября сразу в четырех европейских городах – в Кельне, Праге, Милане и Тбилиси.Организаторы откроют в парке Рике оригинальную фан-зону, откуда болельщики получат возможность поддерживать сборную Грузии, смотря игры на большом экране. Кроме того, их ждут розыгрыши и спортивные мероприятия.На "Тбилиси Арене" в новом дворце спорта пройдут игры группы "А," в которых примут участие сборные Испании, Турции, Бельгии, Болгарии, Черногории и Грузии. Встречи будут транслироваться в прямом эфире Первым каналом.Расписание встреч группы "А":1 сентября:3 сентября4 сентября6 сентября7 сентябряС 9 сентября Евробаскет перейдет в стадию плей-офф, когда вышедшие из групп сборные отправятся в Берлин.

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чемпионат европы по баскетболу, грузия, спорт, новости, тбилиси