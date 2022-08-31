https://sputnik-georgia.ru/20220831/v-varshave-nazvali-laureatov-premii-imeni-svyatogo-grigola-peradze-269938223.html

В Варшаве назвали лауреатов премии имени Святого Григола Перадзе

В Варшаве назвали лауреатов премии имени Святого Григола Перадзе

Церемония награждения состоится в Париже во Дворце Монако, на научной конференции, посвященной святому Григолу Перадзе 31.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-31T17:01+0400

2022-08-31T17:01+0400

2022-08-31T17:01+0400

григол перадзе

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Лауреатов Международной премии им. Св. Григола Перадзе назвали во Дворце Чарторыйских Варшавского университета.Среди лауреатов оказались профессор Йенского университета Хайнц Фенрих за особый вклад в изучение грузинского и кавказского языков, профессор Хайнц Герд Брокманн из Боннского университета за особый вклад в изучение восточных литургических текстов, а также Георгий Сосиашвили, профессор Горийского госуниверситета, за особый вклад в изучение культурного наследия Лиахвской долины.Церемония награждения состоится в Париже во Дворце Монако 19 ноября 2022 года на научной конференции, посвященной святому Григолу Перадзе.Архимандрит Григорий (1899-1942) был архимандритом Польской православной церкви, богословом, церковным ученым. Являлся видным представителем грузинской диаспоры в Западной Европе 1930-х – начала 1940-х годов. Почитается в Грузинской и Польской православных церквах как священномученик. Родившись в семье священника, окончил Тифлисскую духовную семинарию.В 1918 году поступил в университет, учеба в котором была прервана революцией. Принимал участие в военных действиях во время гражданской войны. В 1921 году эмигрировал в Германию, где учился в Берлинском университете, занимался изучением патрологии и истории Грузинской Церкви. В 1926 году защитил докторскую диссертацию о грузинском монашестве в Боннском университете. Работал заведующим кафедрой ориенталистики в Боннском университете.В 1927 году Перадзе становится одним из основателей первого грузинского православной прихода за рубежом – храма Святой Нины в Париже. Во время рождественских праздников 1930 года серьезно заболел и дал обет в случае выздоровления принять постриг. Одновременно читал лекции в Оксфорде, Дублине, Берлине, Париже и Кракове. Издавал журнал "Джвари вадиса" на грузинском языке. Представлял Грузинскую Церковь на многих религиозных конгрессах. В 1933 году переехал в Варшаву, где преподавал патрологию на отделении православного богословия Варшавского университета. Участвовал в работе по составлению указателя христианских святых.С того же года служил в Кафедральном соборе Святой Марии Магдалины в Варшаве, не оставляя настоятельства в храме Святой Нины в Париже. 5 января 1934 года в Лондонском кафедральном соборе Святой Софии возведен в сан архимандрита. После начала Второй мировой войны остался, принимал участие в Варшавском Сопротивлении. Арестован гестапо в мае 1942 года и отправлен в концлагерь Освенцим.Убит 6 декабря в Освенциме, добровольно пойдя на смерть вместо другого заключенного. 19 сентября 1995 года Архиерейский Собор Грузинской православной церкви причислил архимандрита Григория к лику святых. Канонизацию признала Польская православная церковь, вписав имя священномученика Григория в свои диптихи.

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