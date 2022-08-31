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Ватерполисты сборной Грузии проиграли итальянцам на чемпионате Европы
Ватерполисты сборной Грузии проиграли итальянцам на чемпионате Европы
Чемпионат Европы по водному поло в Хорватии продлится до 10 сентября 31.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-31T22:05+0400
2022-08-31T22:05+0400
2022-08-31T22:05+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Сборная Грузии по ватерполо уступила сборной Италии в очередной встрече группы "А" на чемпионате Европы в Хорватии.Итальянцы доминировали с первых минут встречи. Отрыв между соперниками не сокращался меньше чем на пять мячей. Итоговый счет встречи 18:8. Сборная Грузии также уступила стартовую игру со сборной Черногории – 11:14. Следующую встречу со сборной Словакии грузинские ватерполисты проведут 2 сентября. Как заявлял ранее главный тренер команды Деян Станоевич, задача-максимум для сборной Грузии – попасть в восьмерку лучших команд ЧЕ.Чемпионат Европы по водному поло в Хорватии продлится до 10 сентября.
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спорт, грузия, новости, хорватия
спорт, грузия, новости, хорватия
Ватерполисты сборной Грузии проиграли итальянцам на чемпионате Европы
Чемпионат Европы по водному поло в Хорватии продлится до 10 сентября
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Сборная Грузии по ватерполо уступила сборной Италии в очередной встрече группы "А" на чемпионате Европы в Хорватии.
Итальянцы доминировали с первых минут встречи. Отрыв между соперниками не сокращался меньше чем на пять мячей. Итоговый счет встречи 18:8. Сборная Грузии также уступила стартовую игру со сборной Черногории – 11:14.
Следующую встречу со сборной Словакии грузинские ватерполисты проведут 2 сентября. Как заявлял ранее главный тренер команды Деян Станоевич, задача-максимум для сборной Грузии – попасть в восьмерку лучших команд ЧЕ.
Чемпионат Европы по водному поло в Хорватии продлится до 10 сентября.