https://sputnik-georgia.ru/20220831/vaterpolisty-sbornoy-gruzii-proigrali-italyantsam-na-chempionate-evropy-269957278.html

Ватерполисты сборной Грузии проиграли итальянцам на чемпионате Европы

Ватерполисты сборной Грузии проиграли итальянцам на чемпионате Европы

Чемпионат Европы по водному поло в Хорватии продлится до 10 сентября 31.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Сборная Грузии по ватерполо уступила сборной Италии в очередной встрече группы "А" на чемпионате Европы в Хорватии.Итальянцы доминировали с первых минут встречи. Отрыв между соперниками не сокращался меньше чем на пять мячей. Итоговый счет встречи 18:8. Сборная Грузии также уступила стартовую игру со сборной Черногории – 11:14. Следующую встречу со сборной Словакии грузинские ватерполисты проведут 2 сентября. Как заявлял ранее главный тренер команды Деян Станоевич, задача-максимум для сборной Грузии – попасть в восьмерку лучших команд ЧЕ.Чемпионат Европы по водному поло в Хорватии продлится до 10 сентября.

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