https://sputnik-georgia.ru/20220831/vnimaniyu-avtomobilistov-na-doroge-batumi-akhaltsikhe-budut-deystvovat-ogranicheniya-269962714.html
Вниманию автомобилистов: на дороге Батуми-Ахалцихе будут действовать ограничения
Вниманию автомобилистов: на дороге Батуми-Ахалцихе будут действовать ограничения
Ограничение будет действовать с 00:00 до 08:00 часов 31.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-31T22:55+0400
2022-08-31T22:55+0400
2022-08-31T22:55+0400
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дороги
строительство дороги
ситуация на дорогах грузии
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Движение всех видов транспортных средств на 126 км дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) - Ахалцихе будет запрещено в ночные часы с 1 по 6 сентября, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.По информации ведомства, ограничение будет действовать с 00:00 до 08:00 часов. В остальное время движение автотранспорта будет свободно.Ранее с 16 августа передвижение для всех видов автотранспорта из-за риска схода масс земли со скалы во время ремонтных работ было запрещено на 125 км дороги. С 18 августа передвижение автотранспорта восстановили в одностороннем режиме, а с 23 августа все ограничения были сняты.Проект автомагистрали Батуми (Ангиса) - Ахалцихе разделен на три участка. В общей сложности будет восстановлено 47 километров дороги и семь мостов. На участке будет построена двухполосная асфальтобетонная дорога.После завершения ремонта безопасность движения на указанной дороге значительно повысится. Обновленная дорога Хуло-Зарзма кратчайшим путем соединит регионы Самцхе-Джавахети и Аджарию. Время в пути по обновленной дороге из Батуми в Ахалцихе сократится на 1,5 часа.
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грузия, новости, общество, батуми, аджария, ахалцихе, грузинские дороги, машины и их водители, дороги, строительство дороги, ситуация на дорогах грузии
грузия, новости, общество, батуми, аджария, ахалцихе, грузинские дороги, машины и их водители, дороги, строительство дороги, ситуация на дорогах грузии
Вниманию автомобилистов: на дороге Батуми-Ахалцихе будут действовать ограничения
Ограничение будет действовать с 00:00 до 08:00 часов
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Движение всех видов транспортных средств на 126 км дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) - Ахалцихе будет запрещено в ночные часы с 1 по 6 сентября, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.
По информации ведомства, ограничение будет действовать с 00:00 до 08:00 часов. В остальное время движение автотранспорта будет свободно.
Как поясняют в Департаменте, ограничения связаны со строительством второго участка дороги Хуло-Зарзма в горах Аджарии. 126-й километр дороги находится возле села Уткисубани в общине Зарзма.
Ранее с 16 августа передвижение для всех видов автотранспорта из-за риска схода масс земли со скалы во время ремонтных работ было запрещено на 125 км дороги. С 18 августа передвижение автотранспорта восстановили в одностороннем режиме, а с 23 августа все ограничения были сняты.
Проект автомагистрали Батуми (Ангиса) - Ахалцихе разделен на три участка. В общей сложности будет восстановлено 47 километров дороги и семь мостов. На участке будет построена двухполосная асфальтобетонная дорога.
После завершения ремонта безопасность движения на указанной дороге значительно повысится. Обновленная дорога Хуло-Зарзма кратчайшим путем соединит регионы Самцхе-Джавахети и Аджарию. Время в пути по обновленной дороге из Батуми в Ахалцихе сократится на 1,5 часа.