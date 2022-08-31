https://sputnik-georgia.ru/20220831/vnimaniyu-avtomobilistov-na-doroge-batumi-akhaltsikhe-budut-deystvovat-ogranicheniya-269962714.html

Вниманию автомобилистов: на дороге Батуми-Ахалцихе будут действовать ограничения

Вниманию автомобилистов: на дороге Батуми-Ахалцихе будут действовать ограничения

Ограничение будет действовать с 00:00 до 08:00 часов 31.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-31T22:55+0400

2022-08-31T22:55+0400

2022-08-31T22:55+0400

грузия

новости

общество

батуми

аджария

ахалцихе

грузинские дороги, машины и их водители

дороги

строительство дороги

ситуация на дорогах грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/17/269704992_0:0:901:506_1920x0_80_0_0_1f5bdda93485496fa2cb975e94191c5a.jpg

ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Движение всех видов транспортных средств на 126 км дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) - Ахалцихе будет запрещено в ночные часы с 1 по 6 сентября, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.По информации ведомства, ограничение будет действовать с 00:00 до 08:00 часов. В остальное время движение автотранспорта будет свободно.Ранее с 16 августа передвижение для всех видов автотранспорта из-за риска схода масс земли со скалы во время ремонтных работ было запрещено на 125 км дороги. С 18 августа передвижение автотранспорта восстановили в одностороннем режиме, а с 23 августа все ограничения были сняты.Проект автомагистрали Батуми (Ангиса) - Ахалцихе разделен на три участка. В общей сложности будет восстановлено 47 километров дороги и семь мостов. На участке будет построена двухполосная асфальтобетонная дорога.После завершения ремонта безопасность движения на указанной дороге значительно повысится. Обновленная дорога Хуло-Зарзма кратчайшим путем соединит регионы Самцхе-Джавахети и Аджарию. Время в пути по обновленной дороге из Батуми в Ахалцихе сократится на 1,5 часа.

батуми

аджария

ахалцихе

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, батуми, аджария, ахалцихе, грузинские дороги, машины и их водители, дороги, строительство дороги, ситуация на дорогах грузии