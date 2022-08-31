https://sputnik-georgia.ru/20220831/vopreki-vsemu-prezident-naznachila-novogo-posla-gruzii-v-oon-269931322.html

Вопреки всему: президент назначила нового посла Грузии в ООН

Вопреки всему: президент назначила нового посла Грузии в ООН

Тема назначения послов привела к открытому конфликту между президентом Грузии и правительством 31.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-31T14:56+0400

2022-08-31T14:56+0400

2022-08-31T14:56+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили все же подписала назначение кандидатуры Давида Бакрадзе на пост постоянного представителя Грузии в ООН, сообщает Первый канал.На этой должности Бакрадзе заменит Каху Имнадзе, который занимал этот пост с июля 2013 года.Тема назначения послов привела к открытому конфликту между президентом Грузии и правительством. Еще в марте правящая партия "Грузинская мечта" обвинила Зурабишвили в нарушении Конституции. Правительство уверено в том, что Конституционный суд Грузии докажет отсутствие у президента права отклонять представления Кабмина о назначении или увольнении послов.В конце июня Конституционный суд Грузии принял в производство иск правительства об определении полномочий президента Грузии в вопросе назначения послов.В свою очередь, Зурабишвили заявила, что Конституцию нарушает правящая партия. По ее словам, за весь период президентства она утвердила 36 из 37 представленных ей кандидатов в послы. Она заявила, что отказалась подписывать лишь кандидатуру Давида Бакрадзе, которого представили ей на подписание лишь 15 июля, то есть после того, как правительство обратилось в суд.По словам Зурабишвили, за пять лет работы послом в США Бакрадзе ничего не сделал для грузино-американских отношений. Не были организованы визиты на высоком уровне, у него нет контактов, не написал ни одну статью и не выступил ни на одном телеканале, поэтому он не должен быть назначен в ООН, отметила Зурабишвили.

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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , давид бакрадзе, каха имнадзе, оон, грузинская мечта, сша