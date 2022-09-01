https://sputnik-georgia.ru/20220901/chto-my-edim-v-gruzinskikh-spetsiyakh-vnov-obnaruzhili-svinets-269943179.html
Что мы едим? В грузинских специях вновь обнаружили свинец
Что мы едим? В грузинских специях вновь обнаружили свинец
Свинец – это тяжелый металл, который вреден для здоровья и вызывает различные осложнения 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T08:31+0400
2022-09-01T08:31+0400
2022-09-01T08:31+0400
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кобулети
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грузинские специи
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии проверило 614 образцов пищевых продуктов на содержание свинца и выявило нарушения в четырех образцах специй, сообщают в агентстве.Агентство продовольствия Грузии регулярно проводит исследования содержания свинца в продуктах питания растительного и животного происхождения, питьевой воде и алкогольных напитках.На данном этапе уже отобрано и исследовано в лаборатории более 250 проб пищевых продуктов животного происхождения, в том числе предназначенных для питания детей грудного и раннего возраста, 142 пробы питьевой воды и 25 проб алкогольной продукции. Нарушений не было обнаружено ни в одном из перечисленных образцов.Что касается пищевых продуктов растительного происхождения, то из 197 отобранных проб содержание свинца в специях превысило допустимую норму в четырех случаях: в двух образцах красного перца, который продавали на улице Цинамдзгвришвили, 135 в Тбилиси ("Дезертирка"); в сухой мегрельскаой аджике, которую продавали на ул. Маяковского, 4 в Батуми, а также в красном перце на Аграрном рынке в Кобулети.В 2022 году в рамках государственной программы безопасности пищевых продуктов планируется взять 918 проб как животного (544), так и растительного происхождения (374), 402 пробы питьевой воды и 75 проб алкогольной продукции с целью определения содержания свинца.В результате комплексных мер, проводимых агентством, случаи избыточного содержания свинца в продуктах питания с каждым годом снижаются. Так, в 2017 году из 712 проб пищевых продуктов разного наименования несоответствие норме было отмечено в 97 случаях, а в 2021 году содержание свинца не превышало допустимой нормы ни в одной из 500 исследованных проб.Свинец – это тяжелый металл, который может попадать в организм людей и животных с пищей и водой. В избытке он вреден для здоровья и вызывает различные осложнения. Именно поэтому содержание свинца в пище и воде не должно превышать допустимого предела, отмечают в Агентстве продовольствия.
батуми
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грузия, новости, общество, батуми, кобулети, специи, грузинские специи, что мы едим?
грузия, новости, общество, батуми, кобулети, специи, грузинские специи, что мы едим?
Что мы едим? В грузинских специях вновь обнаружили свинец
Свинец – это тяжелый металл, который вреден для здоровья и вызывает различные осложнения
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии проверило 614 образцов пищевых продуктов на содержание свинца и выявило нарушения в четырех образцах специй, сообщают в агентстве.
Агентство продовольствия Грузии регулярно проводит исследования содержания свинца в продуктах питания растительного и животного происхождения, питьевой воде и алкогольных напитках.
На данном этапе уже отобрано и исследовано в лаборатории более 250 проб пищевых продуктов животного происхождения, в том числе предназначенных для питания детей грудного и раннего возраста, 142 пробы питьевой воды и 25 проб алкогольной продукции. Нарушений не было обнаружено ни в одном из перечисленных образцов.
Что касается пищевых продуктов растительного происхождения, то из 197 отобранных проб содержание свинца в специях превысило допустимую норму в четырех случаях: в двух образцах красного перца, который продавали на улице Цинамдзгвришвили, 135 в Тбилиси ("Дезертирка"); в сухой мегрельскаой аджике, которую продавали на ул. Маяковского, 4 в Батуми, а также в красном перце на Аграрном рынке в Кобулети.
В 2022 году в рамках государственной программы безопасности пищевых продуктов планируется взять 918 проб как животного (544), так и растительного происхождения (374), 402 пробы питьевой воды и 75 проб алкогольной продукции с целью определения содержания свинца.
В результате комплексных мер, проводимых агентством, случаи избыточного содержания свинца в продуктах питания с каждым годом снижаются. Так, в 2017 году из 712 проб пищевых продуктов разного наименования несоответствие норме было отмечено в 97 случаях, а в 2021 году содержание свинца не превышало допустимой нормы ни в одной из 500 исследованных проб.
Свинец – это тяжелый металл, который может попадать в организм людей и животных с пищей и водой. В избытке он вреден для здоровья и вызывает различные осложнения. Именно поэтому содержание свинца в пище и воде не должно превышать допустимого предела, отмечают в Агентстве продовольствия.