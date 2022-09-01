Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220901/chto-my-edim-v-gruzinskikh-spetsiyakh-vnov-obnaruzhili-svinets-269943179.html
Что мы едим? В грузинских специях вновь обнаружили свинец
Что мы едим? В грузинских специях вновь обнаружили свинец
Свинец – это тяжелый металл, который вреден для здоровья и вызывает различные осложнения 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T08:31+0400
2022-09-01T08:31+0400
грузия
новости
общество
батуми
кобулети
специи
грузинские специи
что мы едим?
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24177/75/241777568_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_11a4d9b860a977e7ea865d9a502b7dd7.jpg
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии проверило 614 образцов пищевых продуктов на содержание свинца и выявило нарушения в четырех образцах специй, сообщают в агентстве.Агентство продовольствия Грузии регулярно проводит исследования содержания свинца в продуктах питания растительного и животного происхождения, питьевой воде и алкогольных напитках.На данном этапе уже отобрано и исследовано в лаборатории более 250 проб пищевых продуктов животного происхождения, в том числе предназначенных для питания детей грудного и раннего возраста, 142 пробы питьевой воды и 25 проб алкогольной продукции. Нарушений не было обнаружено ни в одном из перечисленных образцов.Что касается пищевых продуктов растительного происхождения, то из 197 отобранных проб содержание свинца в специях превысило допустимую норму в четырех случаях: в двух образцах красного перца, который продавали на улице Цинамдзгвришвили, 135 в Тбилиси ("Дезертирка"); в сухой мегрельскаой аджике, которую продавали на ул. Маяковского, 4 в Батуми, а также в красном перце на Аграрном рынке в Кобулети.В 2022 году в рамках государственной программы безопасности пищевых продуктов планируется взять 918 проб как животного (544), так и растительного происхождения (374), 402 пробы питьевой воды и 75 проб алкогольной продукции с целью определения содержания свинца.В результате комплексных мер, проводимых агентством, случаи избыточного содержания свинца в продуктах питания с каждым годом снижаются. Так, в 2017 году из 712 проб пищевых продуктов разного наименования несоответствие норме было отмечено в 97 случаях, а в 2021 году содержание свинца не превышало допустимой нормы ни в одной из 500 исследованных проб.Свинец – это тяжелый металл, который может попадать в организм людей и животных с пищей и водой. В избытке он вреден для здоровья и вызывает различные осложнения. Именно поэтому содержание свинца в пище и воде не должно превышать допустимого предела, отмечают в Агентстве продовольствия.
батуми
кобулети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24177/75/241777568_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e821efc7569547c43cfe4baeb4506443.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, батуми, кобулети, специи, грузинские специи, что мы едим?
грузия, новости, общество, батуми, кобулети, специи, грузинские специи, что мы едим?

Что мы едим? В грузинских специях вновь обнаружили свинец

08:31 01.09.2022
© photo: Sputnik / StringerГрузинские специи в сувенирной лавке
Грузинские специи в сувенирной лавке - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Свинец – это тяжелый металл, который вреден для здоровья и вызывает различные осложнения
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии проверило 614 образцов пищевых продуктов на содержание свинца и выявило нарушения в четырех образцах специй, сообщают в агентстве.
Агентство продовольствия Грузии регулярно проводит исследования содержания свинца в продуктах питания растительного и животного происхождения, питьевой воде и алкогольных напитках.
На данном этапе уже отобрано и исследовано в лаборатории более 250 проб пищевых продуктов животного происхождения, в том числе предназначенных для питания детей грудного и раннего возраста, 142 пробы питьевой воды и 25 проб алкогольной продукции. Нарушений не было обнаружено ни в одном из перечисленных образцов.
Что касается пищевых продуктов растительного происхождения, то из 197 отобранных проб содержание свинца в специях превысило допустимую норму в четырех случаях: в двух образцах красного перца, который продавали на улице Цинамдзгвришвили, 135 в Тбилиси ("Дезертирка"); в сухой мегрельскаой аджике, которую продавали на ул. Маяковского, 4 в Батуми, а также в красном перце на Аграрном рынке в Кобулети.
© Sputnik / Alexander ImedashviliГрузинские приправы и чурчхелы на прилавке в сувенирной лавке во Мцхета
Грузинские приправы и чурчхелы на прилавке в сувенирной лавке во Мцхета - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2022
Грузинские приправы и чурчхелы на прилавке в сувенирной лавке во Мцхета
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В 2022 году в рамках государственной программы безопасности пищевых продуктов планируется взять 918 проб как животного (544), так и растительного происхождения (374), 402 пробы питьевой воды и 75 проб алкогольной продукции с целью определения содержания свинца.
В результате комплексных мер, проводимых агентством, случаи избыточного содержания свинца в продуктах питания с каждым годом снижаются. Так, в 2017 году из 712 проб пищевых продуктов разного наименования несоответствие норме было отмечено в 97 случаях, а в 2021 году содержание свинца не превышало допустимой нормы ни в одной из 500 исследованных проб.
Свинец – это тяжелый металл, который может попадать в организм людей и животных с пищей и водой. В избытке он вреден для здоровья и вызывает различные осложнения. Именно поэтому содержание свинца в пище и воде не должно превышать допустимого предела, отмечают в Агентстве продовольствия.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0