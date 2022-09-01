https://sputnik-georgia.ru/20220901/elektrosnabzhenie-vremenno-ogranichat-chasti-tbilisi-grafik-po-rayonam-269933234.html

Электроснабжение временно ограничат части Тбилиси: график по районам

Электроснабжение временно ограничат части Тбилиси: график по районам

Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T07:32+0400

2022-09-01T07:32+0400

2022-09-01T07:32+0400

грузия

новости

общество

теласи

компания "теласи"

электричество

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 1 сентября, сообщили в компании "Теласи".В частности, в Сабуртало с 10:00 до 14:00 часов ограничения коснутся жителей аллеи Агмашенебели (частично), IV микрорайона Диди Дигоми (частично) и ул. Деметре Тавдадебули (частично).В районе Исани света с 11:00 до 18:00 часов не будет у населения Промышленного поселка (частично), пр. Монаха Габриэла (частично), Московского проспекта (частично), ул. Богдана Хмельницкого, Мевеле, Ацкури, Доэси, Каспи, Цинандальской, Кобарети и Бесика Гетия.В Надзаладеви подачи электричества с 10:00 до 18:00 часов не будет у жителей I квартала III микрорайона поселка ТЭВЗ (частично), II квартала XI микрорайона поселка ТЭВЗ (частично) и II квартала XI микрорайона поселка Згвисубани.В Чугурети с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Михаила Цинамдзгвришвили, Иване Джавахишвили, Киевской и Мазниашвили.Что касается Мтацминдского и Крцанисского районов, там с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей села Кикети. С 10:00 до 15:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Гулия, Гиоргия Гурамишвили, Горгасали, Шота Нишнианидзе, Абхази и Садгури.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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грузия, новости, общество, теласи, компания "теласи", электричество