https://sputnik-georgia.ru/20220901/festival-elektronnoy-muzyki-summer-set-proydet-v-tbilisi--269975683.html
Фестиваль электронной музыки Summer Set пройдет в Тбилиси
Фестиваль электронной музыки Summer Set пройдет в Тбилиси
На мероприятии выступят диджеи из Грузии, Франции и Германии 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T16:22+0400
2022-09-01T16:22+0400
2022-09-01T16:22+0400
новости
грузия
культура
тбилиси
батуми
электронная музыка
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24790/75/247907515_22:505:1079:1100_1920x0_80_0_0_856b274d882ada41c57b166eba18b69d.jpg
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Десятый по счету фестиваль электронной музыки Summer Set пройдет на столичной площадке Warehouse 7/7 павильон 16 и 17 сентября: на нем выступят как местные, так и зарубежные артисты.В рамках Summer Set на этот раз пройдет выставка разных грузинских художников. Особое внимание будет уделено стартапам, связанным с фестивальной культурой и инновациями.В целях популяризации культуры фестивалей электронной музыки Summer Set впервые прошел в 2012 году в Батуми, затем переехал в Тбилиси. За свою историю фестиваль собрал на одной сцене около 200 музыкантов и провел около 50 масштабных мероприятий. В разные годы на сцене фестиваля выступали такие известные артисты, как Moderat, Nils Frahm, Olafur Arnalds, David August, Cigarettes After Sex, Worakls Orchestra Tour и другие.Фестиваль Summer Set проходит в Warehouse 7/7 павильон с 2019 года.
тбилиси
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24790/75/247907515_68:473:904:1100_1920x0_80_0_0_aed3dfce0d2399d2c4640fa82735c5aa.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, культура, тбилиси, батуми, электронная музыка, анонсы
новости, грузия, культура, тбилиси, батуми, электронная музыка, анонсы
Фестиваль электронной музыки Summer Set пройдет в Тбилиси
На мероприятии выступят диджеи из Грузии, Франции и Германии
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Десятый по счету фестиваль электронной музыки Summer Set пройдет на столичной площадке Warehouse 7/7 павильон 16 и 17 сентября: на нем выступят как местные, так и зарубежные артисты.
В течение двух дней перед слушателями предстанут: коллектив из Франции KAS:ST, немецкий диджей Бен Бёмер, базирующийся в Берлине коллектив Mind Against, а также местные артисты – Beka Kundalini, Gio Shengelia, Tomma, Rezo и другие.
В рамках Summer Set на этот раз пройдет выставка разных грузинских художников. Особое внимание будет уделено стартапам, связанным с фестивальной культурой и инновациями.
В целях популяризации культуры фестивалей электронной музыки Summer Set впервые прошел в 2012 году в Батуми, затем переехал в Тбилиси.
За свою историю фестиваль собрал на одной сцене около 200 музыкантов и провел около 50 масштабных мероприятий. В разные годы на сцене фестиваля выступали такие известные артисты, как Moderat, Nils Frahm, Olafur Arnalds, David August, Cigarettes After Sex, Worakls Orchestra Tour и другие.
Фестиваль Summer Set проходит в Warehouse 7/7 павильон с 2019 года.