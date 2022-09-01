https://sputnik-georgia.ru/20220901/festival-elektronnoy-muzyki-summer-set-proydet-v-tbilisi--269975683.html

Фестиваль электронной музыки Summer Set пройдет в Тбилиси

Фестиваль электронной музыки Summer Set пройдет в Тбилиси

На мероприятии выступят диджеи из Грузии, Франции и Германии 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T16:22+0400

2022-09-01T16:22+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Десятый по счету фестиваль электронной музыки Summer Set пройдет на столичной площадке Warehouse 7/7 павильон 16 и 17 сентября: на нем выступят как местные, так и зарубежные артисты.В рамках Summer Set на этот раз пройдет выставка разных грузинских художников. Особое внимание будет уделено стартапам, связанным с фестивальной культурой и инновациями.В целях популяризации культуры фестивалей электронной музыки Summer Set впервые прошел в 2012 году в Батуми, затем переехал в Тбилиси. За свою историю фестиваль собрал на одной сцене около 200 музыкантов и провел около 50 масштабных мероприятий. В разные годы на сцене фестиваля выступали такие известные артисты, как Moderat, Nils Frahm, Olafur Arnalds, David August, Cigarettes After Sex, Worakls Orchestra Tour и другие.Фестиваль Summer Set проходит в Warehouse 7/7 павильон с 2019 года.

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