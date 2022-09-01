https://sputnik-georgia.ru/20220901/gruziny-obokrali-tekstilnuyu-fabriku-v-stambule-269979605.html

Грузины обокрали текстильную фабрику в Стамбуле

Грузины обокрали текстильную фабрику в Стамбуле

Подозреваемых задержали и по решению суда отправили в тюрьму 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T17:00+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Граждане Грузии украли 200 тысяч лир из сейфа, находящегося в текстильном ателье в районе Фатих в Стамбуле, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным турецких СМИ, по делу задержаны два грузина - Александр Д. и Владимир С. Сумма была изъята из их места проживания. Их задержали и по решению суда отправили в тюрьму. Проникнуть в ателье мужчинам удалось, сделав копию пульта управления жалюзи.Согласно информации следствия, кража произошла в прошлом месяце. Сотрудник, приехавший на место, вызвал полицию после того, как заметил вскрытый сейф. Подозреваемых задержали по адресам, где они скрывались. На месте полиция изъяла 9 175 долларов, 660 евро и 1 875 лир.

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