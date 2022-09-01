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Грузины обокрали текстильную фабрику в Стамбуле
Грузины обокрали текстильную фабрику в Стамбуле
Подозреваемых задержали и по решению суда отправили в тюрьму 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T17:00+0400
2022-09-01T17:00+0400
2022-09-01T17:06+0400
новости
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турция
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Граждане Грузии украли 200 тысяч лир из сейфа, находящегося в текстильном ателье в районе Фатих в Стамбуле, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным турецких СМИ, по делу задержаны два грузина - Александр Д. и Владимир С. Сумма была изъята из их места проживания. Их задержали и по решению суда отправили в тюрьму. Проникнуть в ателье мужчинам удалось, сделав копию пульта управления жалюзи.Согласно информации следствия, кража произошла в прошлом месяце. Сотрудник, приехавший на место, вызвал полицию после того, как заметил вскрытый сейф. Подозреваемых задержали по адресам, где они скрывались. На месте полиция изъяла 9 175 долларов, 660 евро и 1 875 лир.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, турция
новости, грузия, происшествия, турция
Грузины обокрали текстильную фабрику в Стамбуле
17:00 01.09.2022 (обновлено: 17:06 01.09.2022)
Подозреваемых задержали и по решению суда отправили в тюрьму
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik.
Граждане Грузии украли 200 тысяч лир из сейфа, находящегося в текстильном ателье в районе Фатих в Стамбуле, сообщает телеканал "Рустави 2
".
По данным
турецких СМИ, по делу задержаны два грузина - Александр Д. и Владимир С. Сумма была изъята из их места проживания. Их задержали и по решению суда отправили в тюрьму.
Факт кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения как внутри помещения, так и снаружи. На них запечатлено, как трое мужчин, чьи лица прикрыты, открыли рольставни (защитные жалюзи), вошли в ателье, а затем вскрыли стальной сейф привезенным с собой инструментом.
Проникнуть в ателье мужчинам удалось, сделав копию пульта управления жалюзи.
Согласно информации следствия, кража произошла в прошлом месяце. Сотрудник, приехавший на место, вызвал полицию после того, как заметил вскрытый сейф. Подозреваемых задержали по адресам, где они скрывались. На месте полиция изъяла 9 175 долларов, 660 евро и 1 875 лир.