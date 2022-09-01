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https://sputnik-georgia.ru/20220901/kakogo-chisla-otmechayut-useknovenie-glavy-ioanna-predtechi-tserkovnyy-kalendar-269986348.html
Какого числа отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи? Церковный календарь
Какого числа отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи? Церковный календарь
День Усекновения главы Иоанна Предтечи – один из пяти великих праздников православной церкви 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T20:39+0400
2022-09-01T20:39+0400
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В этот день христиане вспоминают насильственную смерть последнего ветхозаветного пророка, описанную в Евангелии.Sputnik Грузия рассказывает, какого числа отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи в 2022-м по церковному календарю.Иоанн ПредтечаСвятой Иоанн – самый почитаемый христианский святой после Богородицы, предсказавший пришествие Спасителя и крестивший Сына Божьего в реке Иордан.Сын священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елизаветы (из рода царя Давида) приходился родственником Иисуса Христа по материнской линии.Рождение долгожданного сына для пожилых родителей явилось указанием на его особую миссию. До 30 лет Иоанн жил в пустыне – носил простую, грубую одежду и питался корнями и растениями, диким медом и акридами (род саранчи). Затем, по зову Господа, явился на берег Иордана, чтобы приготовить еврейский народ к принятию ожидаемого Мессии.Сила проповеди Предтечи была так велика, что многие жители Иудеи приходили к нему крестится. Крещением Спасителя святой Иоанн завершил свое пророческое служение.Усекновение главыИоанна Предтечу после Крещения Господня бросили в темницу по приказу правителя Галилеи – Ирода Антипы, которого пророк обвинял незаконном сожительстве с женой брата – Иродиадой.В день рождения Ирода дочь Иродиады Саломея очень угодила имениннику своим танцем, и он всенародно пообещал выполнить любую ее просьбу. По совету матери, Саломея потребовала принести ей на блюде отрубленную голову Крестителя.Святой был обезглавлен – честную главу Иоанна Крестителя в глиняном сосуде жена домоправителя Иродова Хузы – благочестивая Иоанна – погребла на Елеонской горе. Сосуд с главой пророка стал святыней через много лет после его казни. Часть святыни в настоящее время хранится на святой горе Афон.Праздник в церковном календареПо церковному календарю День Усекновения главы Иоанна Предтечи ежегодно отмечают 11 сентября.На Усекновение главы Иоанна Предтечи проводят праздничную службу – Всенощное бдение. Стихеры празднику написаны гимнографами – преподобным Иоанном Дамаскиным (VII-VIII вв.) и патриархом Германом (VIII в.).Три паремии (отрывки из Ветхого завета) из книг пророка Малахии, пророка Исаии и царя Соломона, содержащие пророчества об Иоанне Предтече, читаются на великой вечерне.По церковному уставу в день Усекновения главы Иоанна Предтечи верующие соблюдают строгий пост. Цель однодневного поста – напомнить о том, что страсть невоздержания приводит к страшным последствиям.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников

Какого числа отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи? Церковный календарь

20:39 01.09.2022
© photo: Sputnik / Alexey FilippovНабатный колокол находится на смотровой площадке под стенами Нижегородского кремля у восстановленного храма Иоанна Предтечи. Отсюда в 1612 году староста Козьма Минин призвал горожан отправиться на освобождение Москвы. Колокол отлит московскими мастерами. Диаметр колокола 2,5 метра, вес – 6,5 тонны.
Набатный колокол находится на смотровой площадке под стенами Нижегородского кремля у восстановленного храма Иоанна Предтечи. Отсюда в 1612 году староста Козьма Минин призвал горожан отправиться на освобождение Москвы. Колокол отлит московскими мастерами. Диаметр колокола 2,5 метра, вес – 6,5 тонны. - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2022
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
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День Усекновения главы Иоанна Предтечи – один из пяти великих праздников православной церкви
В этот день христиане вспоминают насильственную смерть последнего ветхозаветного пророка, описанную в Евангелии.
Sputnik Грузия рассказывает, какого числа отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи в 2022-м по церковному календарю.

Иоанн Предтеча

Святой Иоанн – самый почитаемый христианский святой после Богородицы, предсказавший пришествие Спасителя и крестивший Сына Божьего в реке Иордан.
Сын священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елизаветы (из рода царя Давида) приходился родственником Иисуса Христа по материнской линии.
© photo: Sputnik / Boris Ignatovich / Перейти в фотобанкИкона "Усекнование главы Иоанна Предтечи"
Икона Усекнование главы Иоанна Предтечи - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2022
Икона "Усекнование главы Иоанна Предтечи"
© photo: Sputnik / Boris Ignatovich
/
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Рождение долгожданного сына для пожилых родителей явилось указанием на его особую миссию. До 30 лет Иоанн жил в пустыне – носил простую, грубую одежду и питался корнями и растениями, диким медом и акридами (род саранчи). Затем, по зову Господа, явился на берег Иордана, чтобы приготовить еврейский народ к принятию ожидаемого Мессии.
Сила проповеди Предтечи была так велика, что многие жители Иудеи приходили к нему крестится. Крещением Спасителя святой Иоанн завершил свое пророческое служение.

Усекновение главы

Иоанна Предтечу после Крещения Господня бросили в темницу по приказу правителя Галилеи – Ирода Антипы, которого пророк обвинял незаконном сожительстве с женой брата – Иродиадой.
В день рождения Ирода дочь Иродиады Саломея очень угодила имениннику своим танцем, и он всенародно пообещал выполнить любую ее просьбу. По совету матери, Саломея потребовала принести ей на блюде отрубленную голову Крестителя.
© photo: Sputnik / S. Zimiakh / Перейти в фотобанкРепродукция иконы "Иоанн Предтеча"
Репродукция иконы Иоанн Предтеча - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2022
Репродукция иконы "Иоанн Предтеча"
© photo: Sputnik / S. Zimiakh
/
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Святой был обезглавлен – честную главу Иоанна Крестителя в глиняном сосуде жена домоправителя Иродова Хузы – благочестивая Иоанна – погребла на Елеонской горе. Сосуд с главой пророка стал святыней через много лет после его казни. Часть святыни в настоящее время хранится на святой горе Афон.

Праздник в церковном календаре

По церковному календарю День Усекновения главы Иоанна Предтечи ежегодно отмечают 11 сентября.
На Усекновение главы Иоанна Предтечи проводят праздничную службу – Всенощное бдение. Стихеры празднику написаны гимнографами – преподобным Иоанном Дамаскиным (VII-VIII вв.) и патриархом Германом (VIII в.).
© photo: Sputnik / В. Дружков / Перейти в фотобанкРепродукция иконы "Иоанн Предтеча в пустыне"
Репродукция иконы Иоанн Предтеча в пустыне - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2022
Репродукция иконы "Иоанн Предтеча в пустыне"
© photo: Sputnik / В. Дружков
/
Перейти в фотобанк
Три паремии (отрывки из Ветхого завета) из книг пророка Малахии, пророка Исаии и царя Соломона, содержащие пророчества об Иоанне Предтече, читаются на великой вечерне.
По церковному уставу в день Усекновения главы Иоанна Предтечи верующие соблюдают строгий пост. Цель однодневного поста – напомнить о том, что страсть невоздержания приводит к страшным последствиям.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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