https://sputnik-georgia.ru/20220901/kakogo-chisla-otmechayut-useknovenie-glavy-ioanna-predtechi-tserkovnyy-kalendar-269986348.html

Какого числа отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи? Церковный календарь

Какого числа отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи? Церковный календарь

День Усекновения главы Иоанна Предтечи – один из пяти великих праздников православной церкви 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T20:39+0400

2022-09-01T20:39+0400

2022-09-01T20:39+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23946/56/239465618_0:31:1200:706_1920x0_80_0_0_d3f8929a54d931982ecdcf4e58d9f8e1.jpg

В этот день христиане вспоминают насильственную смерть последнего ветхозаветного пророка, описанную в Евангелии.Sputnik Грузия рассказывает, какого числа отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи в 2022-м по церковному календарю.Иоанн ПредтечаСвятой Иоанн – самый почитаемый христианский святой после Богородицы, предсказавший пришествие Спасителя и крестивший Сына Божьего в реке Иордан.Сын священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елизаветы (из рода царя Давида) приходился родственником Иисуса Христа по материнской линии.Рождение долгожданного сына для пожилых родителей явилось указанием на его особую миссию. До 30 лет Иоанн жил в пустыне – носил простую, грубую одежду и питался корнями и растениями, диким медом и акридами (род саранчи). Затем, по зову Господа, явился на берег Иордана, чтобы приготовить еврейский народ к принятию ожидаемого Мессии.Сила проповеди Предтечи была так велика, что многие жители Иудеи приходили к нему крестится. Крещением Спасителя святой Иоанн завершил свое пророческое служение.Усекновение главыИоанна Предтечу после Крещения Господня бросили в темницу по приказу правителя Галилеи – Ирода Антипы, которого пророк обвинял незаконном сожительстве с женой брата – Иродиадой.В день рождения Ирода дочь Иродиады Саломея очень угодила имениннику своим танцем, и он всенародно пообещал выполнить любую ее просьбу. По совету матери, Саломея потребовала принести ей на блюде отрубленную голову Крестителя.Святой был обезглавлен – честную главу Иоанна Крестителя в глиняном сосуде жена домоправителя Иродова Хузы – благочестивая Иоанна – погребла на Елеонской горе. Сосуд с главой пророка стал святыней через много лет после его казни. Часть святыни в настоящее время хранится на святой горе Афон.Праздник в церковном календареПо церковному календарю День Усекновения главы Иоанна Предтечи ежегодно отмечают 11 сентября.На Усекновение главы Иоанна Предтечи проводят праздничную службу – Всенощное бдение. Стихеры празднику написаны гимнографами – преподобным Иоанном Дамаскиным (VII-VIII вв.) и патриархом Германом (VIII в.).Три паремии (отрывки из Ветхого завета) из книг пророка Малахии, пророка Исаии и царя Соломона, содержащие пророчества об Иоанне Предтече, читаются на великой вечерне.По церковному уставу в день Усекновения главы Иоанна Предтечи верующие соблюдают строгий пост. Цель однодневного поста – напомнить о том, что страсть невоздержания приводит к страшным последствиям.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников