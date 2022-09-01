https://sputnik-georgia.ru/20220901/legche-sbit-asteroid-kakuyu-smertelnuyu-opasnost-ignoriruet-chelovechestvo-269968642.html

"Легче сбить астероид": какую смертельную опасность игнорирует человечество

"Легче сбить астероид": какую смертельную опасность игнорирует человечество

Шансы на апокалипсис в этом веке из-за извержения вулкана – около 17 процентов. По подсчетам ученых, такой сценарий куда более вероятен, чем глобальный... 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T11:14+0400

2022-09-01T11:14+0400

2022-09-01T11:39+0400

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Исследователи отмечают, что угрозе вулканического "армагеддона" при этом уделяют слишком мало внимания. Какие меры должно принять человечество, чтобы предотвратить голод и вымирание, — в материале автора РИА Новости Николая Гурьянова.Не модная угрозаНа шкале вулканической активности (англ. Volcanic Explosivity Index, VEI) — восемь делений. Мощность извержений оценивают по величине выбросов: шесть баллов (колоссальное) — более десяти тысяч кубометров выброшенного вещества, семь баллов (сверхколоссальное) — более 100 тысяч, восемь (мегаколоссальное) — более миллиона.Восьмибалльные извержения приводили к массовым вымираниям. Но для наступления вулканической зимы достаточно и шести баллов. Как раз такое по силе извержение произошло в Перу в 1600-м и привело к глобальному понижению температуры. Вызванный им неурожай спровоцировал Великий голод в России в 1601-1603 годах. Который, в свою очередь, стал одной из причин Смутного времени.Для сравнения: сила извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай на тихоокеанском острове в январе 2022-го оценивается в пять баллов. Оно не привело к серьезным последствиям только потому, что случилось в малонаселенном районе. Тем не менее цунами достигло побережья Северной и Южной Америки. Несколько человек погибло.Судя по ледяным кернам (слоям ледяных шапок, по которым можно восстановить геологические события), вероятность извержения магнитудой семь баллов или выше в XXI веке составляет один к шести. Это в сотни раз больше, чем шансы столкновения Земли с метеоритами.Последствия двух событий для климата сопоставимы. Однако вулканическая угроза — не такая модная, как космический "армагеддон". По защите от астероидов идет серьезная и хорошо финансируемая работа. А проблему вулканов фактически игнорируют, отмечают авторы статьи в Nature — британские вулканологи Майкл Кэссиди и Лара Мани."Астероид проще засечь, — говорит физик, вулканолог, основатель музея вулканов на Камчатке "Вулканариум" Сергей Самойленко. — Космос прозрачен, а планета — нет. Поэтому с "гостями из космоса" понятнее, что делать и на что тратить деньги. Воздействовать на вулканы сложнее, чем отклонить астероид ионным двигателем или взорвать его атомной бомбой. Вулканы хоть и ближе, но скрыты непрозрачной средой коры"."Можно потренироваться на маленьких вулканах"Возможность напрямую влиять на поведение вулканов кажется немыслимой, но то же самое когда-то было и с отражением астероидной угрозы, отмечают британские ученые.В 2018-м специалисты из Лаборатории реактивного движения НАСА придумали, как охладить американский супервулкан Йеллоустоун. Он извергается каждые 600 тысяч лет, и как раз столько времени прошло с последнего выброса. Ученые предложили пробурить в кальдере скважину глубиной десять километров и закачивать туда воду под высоким давлением. А получившийся пар использовать для геотермальной электростанции.Недостатки у предложения тоже есть: если пробурить скважину не очень аккуратно, она может, наоборот, ускорить извержение. Впрочем, Уилкокс признавал, что свою идею озвучивал, главным образом чтобы привлечь внимание к проблеме."Скважина глубиной десять километров — очень сложная штука, — говорит Сергей Самойленко. — Наш рекорд на Кольской сверхглубокой — 12 километров. Дело в том, что такой длинный ствол скважины будет по отношению к толщине любой бурильной установки как один к тысяче, а скорее — как один к десяти тысячам. Буровой штанги даже диаметром в метр не бывает, они гораздо меньше. Это как если бы мы пытались миллиметровой проволочкой бурить метровый кусок сыра — бур все время будет куда-то уходить. То же самое с Кольской сверхглубокой. Вместо одной скважины геологи получили целый куст стволов, хаотически расходящихся в разные стороны. После пяти-семи километров технические трудности существенно возрастают. К тому же это еще и очень дорого".Ученый сомневается, что в ближайшее время человечество овладеет технологиями по "выключению" вулкана. Более перспективной выглядит идея спровоцировать что-то вроде контролируемого выплеска накопившейся энергии."Для этого можно что-нибудь взорвать на глубине трех-пяти километров — люди уже неплохо научились это делать. По аналогии с лавинами: если в горах накопилось много снега, заставить его не спускаться гораздо сложнее, чем спровоцировать контролируемый сход. Можно потренироваться на маленьких вулканах вдали от населенных районов — где-нибудь на Камчатке, Аляске, Алеутах", — считает эксперт.Вулканическая зима близкоПредотвратить мощное извержение человечество пока не в состоянии. Однако, по мнению ученых, можно попытаться купировать негативные последствия вулканической зимы. В частности, подготовиться к возможному выбросу в атмосферу вредных веществ.Однако о том, как снизить количество эфиров серной кислоты в атмосфере, сейчас практически никто не думает, указывают в своей статье Кэссиди и Мани.Впрочем, сульфаты — не единственная и, возможно, не главная проблема."Не исключено, что во время сильнейшего извержения в истории человечества, когда около 73 тысяч лет назад сработал вулкан Тоба, кроме сульфатов выбрасывались фтор и хлор. Есть вероятность, что они попали в область атмосферы, где происходит поглощение ультрафиолета озоном. Как мы знаем, ионы хлора приводят к разрушению озонового слоя. Тот колоссальный взрыв мог нанести удар по человечеству не столько посредством вулканической зимы, сколько глобальной озоновой дырой над экваториальными и тропическими широтами", — объясняет Самойленко.Кроме того, подчеркивают Кэссиди и Мани, государствам стоит заранее заключить соглашения, чтобы в случае масштабного вулканогенного катаклизма обеспечить бесперебойные поставки жизненно важных товаров — таких как нефть, газ, удобрения, продукты питания, электроника. Иначе хрупкая и уязвимая система международной торговли такое потрясение может и не пережить.

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извержение вулкана, наука, в мире, новости, перу, южная америка, аляска, наса