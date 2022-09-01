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Мэрия Тбилиси профинансирует учебу студентов – прием заявок начался

Мэрия Тбилиси профинансирует учебу студентов – прием заявок начался

Заявки будут приниматься до 30 ноября включительно 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T16:00+0400

2022-09-01T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 1 сентября начала прием заявок на финансирование осеннего семестра 2022-2023 учебного года для студентов, заявил мэр столицы Каха Каладзе.Во время подачи заявки на участие в программе они должны быть регистрированы в Тбилиси.Размер финансирования зависит от баллов студентов, полученных в прошедшем семестре. По словам Каладзе, студенты могут получить финансирование 50, 70 или 100% от суммы за один семестр (не более 1 125 лари – 387 долларов).По его словам, программой также смогут воспользоваться первокурсники. Программа предусматривает финансирование учебы на всех трех академических уровнях – бакалавриат, магистратура и докторантура.В рамках программы в 2021-2022 учебном году финансовая помощь была оказана 3 964 студентам. Из них 2 962 студентам профинансировали учебу, а 1 038 отличников-магистратов получили стипендию от мэрии Тбилиси.

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