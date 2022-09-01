https://sputnik-georgia.ru/20220901/metallurgicheskiy-zavod-v-poti-oshtrafovali-za-zagryaznenie-vozdukha-269981778.html
Металлургический завод в Поти оштрафовали за загрязнение воздуха
Металлургический завод в Поти оштрафовали за загрязнение воздуха
Предприятию запрещается осуществлять деятельность без соответствующего разрешения 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T18:02+0400
2022-09-01T18:02+0400
2022-09-01T18:02+0400
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поти
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Департамент экологического надзора Минприроды Грузии приостановил право на металлургическое производство завода "Моулдс энд Металс Джорджия" в городе Поти из-за серьезных нарушений, сообщает пресс-служба департамента.Так, в результате проверок, проведенных 25 февраля и 4 апреля 2022 года, на металлургическом предприятии были обнаружены две индукционные печи, установленные без соответствующего решения, предусмотренного "Кодексом о природоохранной оценке". Кроме того, компания не использовала пыле-газоулавливающие аппараты.Городской суд Поти признал ООО "Моулдс энд Металс Джорджия" нарушителем и наложил штраф в размере 45 тысяч лари (около 16 тысяч долларов).Предприятию запрещается осуществлять деятельность без соответствующего разрешения.Сотрудники департамента будут регулярно контролировать процесс выполнения предприятием требований. Неисполнение административного письма влечет за собой штраф в размере от 10 тысяч - 30 тысяч лари, а в случае повторения - от 20 до 60 тысяч лари.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, поти
грузия, новости, экономика, поти
Металлургический завод в Поти оштрафовали за загрязнение воздуха
Предприятию запрещается осуществлять деятельность без соответствующего разрешения
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Департамент экологического надзора Минприроды Грузии приостановил право на металлургическое производство завода "Моулдс энд Металс Джорджия" в городе Поти из-за серьезных нарушений, сообщает пресс-служба департамента.
Так, в результате проверок, проведенных 25 февраля и 4 апреля 2022 года, на металлургическом предприятии были обнаружены две индукционные печи, установленные без соответствующего решения, предусмотренного "Кодексом о природоохранной оценке". Кроме того, компания не использовала пыле-газоулавливающие аппараты.
Городской суд Поти признал ООО "Моулдс энд Металс Джорджия" нарушителем и наложил штраф в размере 45 тысяч лари (около 16 тысяч долларов).
Предприятию запрещается осуществлять деятельность без соответствующего разрешения.
Сотрудники департамента будут регулярно контролировать процесс выполнения предприятием требований. Неисполнение административного письма влечет за собой штраф в размере от 10 тысяч - 30 тысяч лари, а в случае повторения - от 20 до 60 тысяч лари.