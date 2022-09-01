https://sputnik-georgia.ru/20220901/metallurgicheskiy-zavod-v-poti-oshtrafovali-za-zagryaznenie-vozdukha-269981778.html

Металлургический завод в Поти оштрафовали за загрязнение воздуха

Металлургический завод в Поти оштрафовали за загрязнение воздуха

Предприятию запрещается осуществлять деятельность без соответствующего разрешения 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T18:02+0400

2022-09-01T18:02+0400

2022-09-01T18:02+0400

грузия

новости

экономика

поти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/13/266104920_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_28456a5a3c046abf7ae6bf1b977b5977.jpg

ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Департамент экологического надзора Минприроды Грузии приостановил право на металлургическое производство завода "Моулдс энд Металс Джорджия" в городе Поти из-за серьезных нарушений, сообщает пресс-служба департамента.Так, в результате проверок, проведенных 25 февраля и 4 апреля 2022 года, на металлургическом предприятии были обнаружены две индукционные печи, установленные без соответствующего решения, предусмотренного "Кодексом о природоохранной оценке". Кроме того, компания не использовала пыле-газоулавливающие аппараты.Городской суд Поти признал ООО "Моулдс энд Металс Джорджия" нарушителем и наложил штраф в размере 45 тысяч лари (около 16 тысяч долларов).Предприятию запрещается осуществлять деятельность без соответствующего разрешения.Сотрудники департамента будут регулярно контролировать процесс выполнения предприятием требований. Неисполнение административного письма влечет за собой штраф в размере от 10 тысяч - 30 тысяч лари, а в случае повторения - от 20 до 60 тысяч лари.

поти

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, поти