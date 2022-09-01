Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220901/metallurgicheskiy-zavod-v-poti-oshtrafovali-za-zagryaznenie-vozdukha-269981778.html
Металлургический завод в Поти оштрафовали за загрязнение воздуха
Металлургический завод в Поти оштрафовали за загрязнение воздуха
Предприятию запрещается осуществлять деятельность без соответствующего разрешения 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T18:02+0400
2022-09-01T18:02+0400
грузия
новости
экономика
поти
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/13/266104920_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_28456a5a3c046abf7ae6bf1b977b5977.jpg
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Департамент экологического надзора Минприроды Грузии приостановил право на металлургическое производство завода "Моулдс энд Металс Джорджия" в городе Поти из-за серьезных нарушений, сообщает пресс-служба департамента.Так, в результате проверок, проведенных 25 февраля и 4 апреля 2022 года, на металлургическом предприятии были обнаружены две индукционные печи, установленные без соответствующего решения, предусмотренного "Кодексом о природоохранной оценке". Кроме того, компания не использовала пыле-газоулавливающие аппараты.Городской суд Поти признал ООО "Моулдс энд Металс Джорджия" нарушителем и наложил штраф в размере 45 тысяч лари (около 16 тысяч долларов).Предприятию запрещается осуществлять деятельность без соответствующего разрешения.Сотрудники департамента будут регулярно контролировать процесс выполнения предприятием требований. Неисполнение административного письма влечет за собой штраф в размере от 10 тысяч - 30 тысяч лари, а в случае повторения - от 20 до 60 тысяч лари.
поти
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/13/266104920_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_9c754b71a074ef31554002dc06f1d46f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, поти
грузия, новости, экономика, поти

Металлургический завод в Поти оштрафовали за загрязнение воздуха

18:02 01.09.2022
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкДым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе (14 апреля 2022). Украина
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе (14 апреля 2022). Украина - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2022
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Предприятию запрещается осуществлять деятельность без соответствующего разрешения
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Департамент экологического надзора Минприроды Грузии приостановил право на металлургическое производство завода "Моулдс энд Металс Джорджия" в городе Поти из-за серьезных нарушений, сообщает пресс-служба департамента.
Так, в результате проверок, проведенных 25 февраля и 4 апреля 2022 года, на металлургическом предприятии были обнаружены две индукционные печи, установленные без соответствующего решения, предусмотренного "Кодексом о природоохранной оценке". Кроме того, компания не использовала пыле-газоулавливающие аппараты.
Городской суд Поти признал ООО "Моулдс энд Металс Джорджия" нарушителем и наложил штраф в размере 45 тысяч лари (около 16 тысяч долларов).
Предприятию запрещается осуществлять деятельность без соответствующего разрешения.
Сотрудники департамента будут регулярно контролировать процесс выполнения предприятием требований. Неисполнение административного письма влечет за собой штраф в размере от 10 тысяч - 30 тысяч лари, а в случае повторения - от 20 до 60 тысяч лари.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0