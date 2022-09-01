https://sputnik-georgia.ru/20220901/nadeyus-ya-pravilno-dyshu-neobychnaya-vystavka-otkryvaetsya-v-tbilisi-269954633.html
"Надеюсь, я правильно дышу": необычная выставка открывается в Тбилиси
"Надеюсь, я правильно дышу": необычная выставка открывается в Тбилиси
На экспозиции можно будет увидеть работы, отражающие жизненный путь автора – от детства до взрослой жизни 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T10:31+0400
2022-09-01T10:31+0400
2022-09-01T10:31+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Первая персональная выставка грузинского деятеля современного искусства Саломе Джохадзе под названием "Надеюсь, я правильно дышу" откроется в столичной галерее "4710" в первый день осени, 1 сентября, говорится в сообщении организаторов.На выставке "Надеюсь, я правильно дышу" тоже представлены работы автора, выполненные в разных техниках, которые были созданы специально для этой экспозиции.Посетители выставки увидят размышления Саломе о своем переходном периоде от детства к взрослой жизни: с сопутствующей тревогой, непрерывным процессом поиска безопасных мест, а также страхом, который прослеживается даже в названии выставки, где автор "ставит под сомнение процесс дыхания"."Саломе использовала на выставке несколько символов, являющихся своего рода метафорами для зрителя: зуб мудрости, колючий дом, мечи, борющиеся девушки и абстрактные формы. Это своего рода поисковый процесс, описывающий внутренний мир Саломе", – пишут организаторы.Выставка работ Саломе Джохадзе продлится до 22 сентября включительно.
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Sputnik Грузия
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анонсы , культура, грузия, новости, выставка, художник, художник, грузинские художники
анонсы , культура, грузия, новости, выставка, художник, художник, грузинские художники
"Надеюсь, я правильно дышу": необычная выставка открывается в Тбилиси
На экспозиции можно будет увидеть работы, отражающие жизненный путь автора – от детства до взрослой жизни
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Первая персональная выставка грузинского деятеля современного искусства Саломе Джохадзе под названием "Надеюсь, я правильно дышу" откроется в столичной галерее "4710" в первый день осени, 1 сентября, говорится в сообщении организаторов.
Саломе Джохадзе – мультимедиа-художник, работающий в самых разных техниках: живопись, графика, вышивка, объекты, инсталляции, компьютерная графика и т. д. Ее искусство в основном вдохновлено личным опытом, а разговорный язык автора очень индивидуален по цвету и форме.
На выставке "Надеюсь, я правильно дышу" тоже представлены работы автора, выполненные в разных техниках, которые были созданы специально для этой экспозиции.
Посетители выставки увидят размышления Саломе о своем переходном периоде от детства к взрослой жизни: с сопутствующей тревогой, непрерывным процессом поиска безопасных мест, а также страхом, который прослеживается даже в названии выставки, где автор "ставит под сомнение процесс дыхания".
"Саломе использовала на выставке несколько символов, являющихся своего рода метафорами для зрителя: зуб мудрости, колючий дом, мечи, борющиеся девушки и абстрактные формы. Это своего рода поисковый процесс, описывающий внутренний мир Саломе", – пишут организаторы.
Выставка работ Саломе Джохадзе продлится до 22 сентября включительно.