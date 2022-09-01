https://sputnik-georgia.ru/20220901/napilsya-i-ustroil-pozhar--zhitelyu-shida-kartli-predyavleno-obvinenie-v-podzhoge-269983886.html

Напился и устроил пожар – жителю Шида Картли предъявлено обвинение в поджоге

Напился и устроил пожар – жителю Шида Картли предъявлено обвинение в поджоге

Преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T19:09+0400

2022-09-01T19:09+0400

2022-09-01T20:22+0400

происшествия

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Карельского района региона Шида Картли в поджоге жилых домов, сообщает пресс-служба ведомства.На основании ходатайства прокуратуры в качестве меры пресечения обвиняемому уже избрали заключение под стражу.Несмотря на просьбу и предупреждение односельчан о возможных серьезных последствиях, обвиняемый проигнорировал их и выгнал соседей из дома.В результате огонь распространился на большую территорию – сгорели шесть домов общей стоимостью в 300 тысяч лари, подсобные помещения и фруктовые сады. В тот же день правоохранители задержали подозреваемого.Ему предъявлено обвинение по статье 187 УК Грузии – "Порча, уничтожение, поджог чужого имущества, повлекшие тяжкие последствия". Преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет.

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2022

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