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Напился и устроил пожар – жителю Шида Картли предъявлено обвинение в поджоге
Напился и устроил пожар – жителю Шида Картли предъявлено обвинение в поджоге
Преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T19:09+0400
2022-09-01T19:09+0400
2022-09-01T20:22+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Карельского района региона Шида Картли в поджоге жилых домов, сообщает пресс-служба ведомства.На основании ходатайства прокуратуры в качестве меры пресечения обвиняемому уже избрали заключение под стражу.Несмотря на просьбу и предупреждение односельчан о возможных серьезных последствиях, обвиняемый проигнорировал их и выгнал соседей из дома.В результате огонь распространился на большую территорию – сгорели шесть домов общей стоимостью в 300 тысяч лари, подсобные помещения и фруктовые сады. В тот же день правоохранители задержали подозреваемого.Ему предъявлено обвинение по статье 187 УК Грузии – "Порча, уничтожение, поджог чужого имущества, повлекшие тяжкие последствия". Преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет.
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происшествия, грузия, новости
происшествия, грузия, новости
Напился и устроил пожар – жителю Шида Картли предъявлено обвинение в поджоге
19:09 01.09.2022 (обновлено: 20:22 01.09.2022)
Преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Карельского района региона Шида Картли в поджоге жилых домов, сообщает пресс-служба ведомства.
На основании ходатайства прокуратуры в качестве меры пресечения обвиняемому уже избрали заключение под стражу.
В ходе расследования, проведенного МВД, было установлено, что 28 августа в селе Элбакианткари Карельского района обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения разжег огонь во дворе собственного дома с целью уничтожения отходов.
Несмотря на просьбу и предупреждение односельчан о возможных серьезных последствиях, обвиняемый проигнорировал их и выгнал соседей из дома.
В результате огонь распространился на большую территорию – сгорели шесть домов общей стоимостью в 300 тысяч лари, подсобные помещения и фруктовые сады. В тот же день правоохранители задержали подозреваемого.
Ему предъявлено обвинение по статье 187 УК Грузии – "Порча, уничтожение, поджог чужого имущества, повлекшие тяжкие последствия". Преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет.