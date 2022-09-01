Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220901/napilsya-i-ustroil-pozhar--zhitelyu-shida-kartli-predyavleno-obvinenie-v-podzhoge-269983886.html
Напился и устроил пожар – жителю Шида Картли предъявлено обвинение в поджоге
Напился и устроил пожар – жителю Шида Картли предъявлено обвинение в поджоге
Преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T19:09+0400
2022-09-01T20:22+0400
происшествия
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/19/252125004_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a23340dc925f961be818775d61ad4cfd.jpg
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Карельского района региона Шида Картли в поджоге жилых домов, сообщает пресс-служба ведомства.На основании ходатайства прокуратуры в качестве меры пресечения обвиняемому уже избрали заключение под стражу.Несмотря на просьбу и предупреждение односельчан о возможных серьезных последствиях, обвиняемый проигнорировал их и выгнал соседей из дома.В результате огонь распространился на большую территорию – сгорели шесть домов общей стоимостью в 300 тысяч лари, подсобные помещения и фруктовые сады. В тот же день правоохранители задержали подозреваемого.Ему предъявлено обвинение по статье 187 УК Грузии – "Порча, уничтожение, поджог чужого имущества, повлекшие тяжкие последствия". Преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/19/252125004_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_be92f191f56856bd6dba3f4f67c40af5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, грузия, новости
происшествия, грузия, новости

Напился и устроил пожар – жителю Шида Картли предъявлено обвинение в поджоге

19:09 01.09.2022 (обновлено: 20:22 01.09.2022)
© Sputnik / STRINGERДом в огне
Дом в огне - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2022
© Sputnik / STRINGER
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Карельского района региона Шида Картли в поджоге жилых домов, сообщает пресс-служба ведомства.
На основании ходатайства прокуратуры в качестве меры пресечения обвиняемому уже избрали заключение под стражу.
В ходе расследования, проведенного МВД, было установлено, что 28 августа в селе Элбакианткари Карельского района обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения разжег огонь во дворе собственного дома с целью уничтожения отходов.
Несмотря на просьбу и предупреждение односельчан о возможных серьезных последствиях, обвиняемый проигнорировал их и выгнал соседей из дома.
В результате огонь распространился на большую территорию – сгорели шесть домов общей стоимостью в 300 тысяч лари, подсобные помещения и фруктовые сады. В тот же день правоохранители задержали подозреваемого.
Ему предъявлено обвинение по статье 187 УК Грузии – "Порча, уничтожение, поджог чужого имущества, повлекшие тяжкие последствия". Преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0