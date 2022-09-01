https://sputnik-georgia.ru/20220901/o-chem-rasskazyval-putin-shkolnikam-na-otkrytom-uroke-269987549.html

О чем рассказывал Путин школьникам на открытом уроке

О чем рассказывал Путин школьникам на открытом уроке

Президент России в ходе открытого урока "Разговор о важном" обратился к спецоперации на Украине 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T21:49+0400

2022-09-01T21:49+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин назвал цель спецоперации – ликвидацию антироссийского анклава на Украине.По словам Путина, задача России состоит в том, чтобы прекратить войну, развязанную украинскими властями против соотечественников на Донбассе."Против них начали фактически войну. Восемь лет ее вели. И наша задача, наша миссия, миссия наших солдат, о которых вы упомянули, ополченцев Донбасса эту войну прекратить, защитить людей и, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране", – сказал российский лидер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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россия, новости, политика, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022