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О чем рассказывал Путин школьникам на открытом уроке
О чем рассказывал Путин школьникам на открытом уроке
Президент России в ходе открытого урока "Разговор о важном" обратился к спецоперации на Украине 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T21:49+0400
2022-09-01T22:01+0400
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владимир путин
обострение ситуации вокруг украины 2022
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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин назвал цель спецоперации – ликвидацию антироссийского анклава на Украине.По словам Путина, задача России состоит в том, чтобы прекратить войну, развязанную украинскими властями против соотечественников на Донбассе."Против них начали фактически войну. Восемь лет ее вели. И наша задача, наша миссия, миссия наших солдат, о которых вы упомянули, ополченцев Донбасса эту войну прекратить, защитить людей и, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране", – сказал российский лидер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, новости, политика, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, новости, политика, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022

О чем рассказывал Путин школьникам на открытом уроке

21:49 01.09.2022 (обновлено: 22:01 01.09.2022)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в Калининграде
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном в Калининграде - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2022
© POOL
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Президент России в ходе открытого урока "Разговор о важном" обратился к спецоперации на Украине
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин назвал цель спецоперации – ликвидацию антироссийского анклава на Украине.

"На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые там воюют, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию", – заявил Путин в ходе общения со школьниками на открытом уроке "Разговор о важном" в Калининграде.

По словам Путина, задача России состоит в том, чтобы прекратить войну, развязанную украинскими властями против соотечественников на Донбассе.
"Против них начали фактически войну. Восемь лет ее вели. И наша задача, наша миссия, миссия наших солдат, о которых вы упомянули, ополченцев Донбасса эту войну прекратить, защитить людей и, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране", – сказал российский лидер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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