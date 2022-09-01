https://sputnik-georgia.ru/20220901/politolog-predskazal-gruzii-nasyschennuyu-politicheskimi-sobytiyami-osen--269989169.html

Политолог предсказал Грузии насыщенную политическими событиями осень

Политолог предсказал Грузии насыщенную политическими событиями осень

Грузию ждет насыщенная на политические события осень, а может даже и потом и зима, заявил в интервью Sputnik Грузия политолог Васо Капанадзе 01.09.2022, Sputnik Грузия

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"Будут, как обычно, осенние акции, которые проходят, когда люди возвращаются с отпусков. Другой вопрос – насколько они будут многочисленными? Думаю, что осень будет жаркой. Может, даже и зима будет жаркой", - заявил Капанадзе.В разговоре с корреспондентом Sputnik Грузия подвел итоги ушедшего лета в политическом аспекте.Основными событиями он назвал противостояние между представителями правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" с западными колкостями и обмен "колкостями" с представителями украинских властей. По словам Капанадзе, Грузию ждет "жаркая политическая пора" этой осенью, а возможно в последующем – зимой.

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