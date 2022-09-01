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Политолог предсказал Грузии насыщенную политическими событиями осень
Политолог предсказал Грузии насыщенную политическими событиями осень
Грузию ждет насыщенная на политические события осень, а может даже и потом и зима, заявил в интервью Sputnik Грузия политолог Васо Капанадзе 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T21:27+0400
2022-09-01T21:27+0400
2022-09-01T21:37+0400
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"Будут, как обычно, осенние акции, которые проходят, когда люди возвращаются с отпусков. Другой вопрос – насколько они будут многочисленными? Думаю, что осень будет жаркой. Может, даже и зима будет жаркой", - заявил Капанадзе.В разговоре с корреспондентом Sputnik Грузия подвел итоги ушедшего лета в политическом аспекте.Основными событиями он назвал противостояние между представителями правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" с западными колкостями и обмен "колкостями" с представителями украинских властей. По словам Капанадзе, Грузию ждет "жаркая политическая пора" этой осенью, а возможно в последующем – зимой.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, политика, видео, грузия
мультимедиа, видео, политика, видео, грузия
Политолог предсказал Грузии насыщенную политическими событиями осень
21:27 01.09.2022 (обновлено: 21:37 01.09.2022)
Грузию ждет насыщенная на политические события осень, а может даже и потом и зима, заявил в интервью Sputnik Грузия политолог Васо Капанадзе
"Будут, как обычно, осенние акции, которые проходят, когда люди возвращаются с отпусков. Другой вопрос – насколько они будут многочисленными? Думаю, что осень будет жаркой. Может, даже и зима будет жаркой", - заявил Капанадзе.
В разговоре с корреспондентом Sputnik Грузия
подвел итоги ушедшего лета в политическом аспекте.
Основными событиями он назвал противостояние между представителями правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" с западными колкостями и обмен "колкостями" с представителями украинских властей. По словам Капанадзе, Грузию ждет "жаркая политическая пора" этой осенью, а возможно в последующем – зимой.