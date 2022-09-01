https://sputnik-georgia.ru/20220901/postradavshie-pri-vzryve-v-tbilisi-mat-i-rebenok-v-kriticheskom-sostoyanii-269969006.html

Пострадавшие при взрыве в Тбилиси мать и ребенок в критическом состоянии

Пострадавшие при взрыве в Тбилиси мать и ребенок в критическом состоянии

Оба пострадавших получили сильные ожоги, заявляют врачи 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T11:30+0400

2022-09-01T11:30+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Состояние здоровья матери и ребенка, которые пострадали в результате взрыва в Тбилиси, тяжелое, сообщает телеканал "Имеди".Молодая женщина, которая пострадала в результате взрыва в Тбилиси, находится в реанимационном отделении клиники имени Хечинашвили.Взрыв прогремел утром в четверг в т. н. поселке Бендукидзе в районе Диди Дигоми. По предварительной информации, причиной стала утечка природного газа. В результате происшествия пострадали трое человек – молодые супруги и малолетний ребенок, которые являются гражданами Нигерии.Пострадавший во время взрыва ребенок на данный момент находится в клинике имени Иашвили. Во время ЧП ребенок также получил ожоги и состояние его здоровья критическое.На месте происшествия продолжают работать эксперт-криминалисты. В результате взрыва повреждены несколько квартир и стоящие во дворе автомобили.

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