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Пострадавшие при взрыве в Тбилиси мать и ребенок в критическом состоянии
Пострадавшие при взрыве в Тбилиси мать и ребенок в критическом состоянии
Оба пострадавших получили сильные ожоги, заявляют врачи 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T11:30+0400
2022-09-01T11:30+0400
2022-09-01T11:54+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Состояние здоровья матери и ребенка, которые пострадали в результате взрыва в Тбилиси, тяжелое, сообщает телеканал "Имеди".Молодая женщина, которая пострадала в результате взрыва в Тбилиси, находится в реанимационном отделении клиники имени Хечинашвили.Взрыв прогремел утром в четверг в т. н. поселке Бендукидзе в районе Диди Дигоми. По предварительной информации, причиной стала утечка природного газа. В результате происшествия пострадали трое человек – молодые супруги и малолетний ребенок, которые являются гражданами Нигерии.Пострадавший во время взрыва ребенок на данный момент находится в клинике имени Иашвили. Во время ЧП ребенок также получил ожоги и состояние его здоровья критическое.На месте происшествия продолжают работать эксперт-криминалисты. В результате взрыва повреждены несколько квартир и стоящие во дворе автомобили.
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, нигерия
грузия, новости, происшествия, тбилиси, нигерия
Пострадавшие при взрыве в Тбилиси мать и ребенок в критическом состоянии
11:30 01.09.2022 (обновлено: 11:54 01.09.2022)
Оба пострадавших получили сильные ожоги, заявляют врачи
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Состояние здоровья матери и ребенка, которые пострадали в результате взрыва в Тбилиси, тяжелое, сообщает телеканал "Имеди".
Молодая женщина, которая пострадала в результате взрыва в Тбилиси, находится в реанимационном отделении клиники имени Хечинашвили.
Взрыв прогремел утром в четверг в т. н. поселке Бендукидзе в районе Диди Дигоми. По предварительной информации, причиной стала утечка природного газа. В результате происшествия пострадали трое человек – молодые супруги и малолетний ребенок, которые являются гражданами Нигерии.
"Женщину доставили в реанимационном отделение к 9 часам с критическими ожогами тела, с термоингаляционными повреждениями дыхательных путей, с выраженным ожоговым шоком. Травма относится к опасной для жизни группе", – заявила врач-реаниматолог клиники Кетеван Таргамадзе.
Пострадавший во время взрыва ребенок на данный момент находится в клинике имени Иашвили. Во время ЧП ребенок также получил ожоги и состояние его здоровья критическое.
На месте происшествия продолжают работать эксперт-криминалисты. В результате взрыва повреждены несколько квартир и стоящие во дворе автомобили.