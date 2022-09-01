Праздник "Тбилисоба" в этом году отметят с особым размахом
14:14 01.09.2022 (обновлено: 14:28 01.09.2022)
© photo: Sputnik / StringerПраздник "Тбилисоба" в столице Грузии 5 октября 2019
© photo: Sputnik / Stringer
Праздник, который за последние годы не проводился из-за пандемии, в этом году будет особенно масштабным, заверил мэр
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Праздник "Тбилисоба 2022" в этом году состоится в первый уикенд октября – 1 и 2 числа, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По его словам, традиционный праздник, который за последние годы не проводился из-за пандемии, в этом году будет особенно масштабным.
"Этот праздник, который является многолетней традицией нашего города и частью ее жизни, в этом году вновь состоится… "Тбилисоба" будет гораздо более масштабной и нагруженной множеством праздничных программ", – сказал Каладзе на заседании столичного правительства.
По его словам, "Тбилисоба" традиционно примет Рике и Легвтахеви. Мероприятия также состоятся на площади Орбелиани и Гудиашвили.
© Sputnik / Alex ShlamovСтолица Грузии во время празднования "Тбилисоба" - празднично украшенный парк Рике
Столица Грузии во время празднования "Тбилисоба" - празднично украшенный парк Рике
"Мы ждем делегации из дружественных и партнерских городов. Все с нетерпением ждут этого праздника", – добавил Каладзе, отметив, что детальная информация о программе мероприятий станет известна позднее.
Танцы на празднике Тбилисоба. Фото из коллекции Нино Мелия
© photo: Sputnik/
"Тбилисоба" – один из самых любимых традиционных праздников в Грузии. Обычно этот день всегда насыщен разными развлекательными мероприятиями, яркими зрелищными фестивалями, которые проходят на разных локациях.
Праздник Тбилисоба 2016 в ущелье Легвтахеви
В этот день в столицу съезжаются фермеры со всех районов, прилавки ломятся от свежих овощей и фруктов, сладостей, сыра. Народные гулянья продолжаются до позднего вечера, а завершаются гала-концертом и грандиозным фейерверком.
Виноград и грузинские сладости на празднике "Тбилисоба"
"Тбилисоба" празднуют в столице с 1979 года. Этот праздник не отмечали только в самое сложное для Тбилиси и в целом для страны время – с 1989 по 1994 год. Однако после традиция празднования возобновилась.
С 2018 года было принято решение, что праздник будет ежегодно проводиться в первые выходные октября.