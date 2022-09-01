https://sputnik-georgia.ru/20220901/prazdnik-tbilisoba-v-etom-godu-otmetyat-s-osobym-razmakhom-269975155.html

Праздник "Тбилисоба" в этом году отметят с особым размахом

Праздник "Тбилисоба" в этом году отметят с особым размахом

Праздник, который за последние годы не проводился из-за пандемии, в этом году будет особенно масштабным, заверил мэр 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T14:14+0400

2022-09-01T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Праздник "Тбилисоба 2022" в этом году состоится в первый уикенд октября – 1 и 2 числа, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.По его словам, традиционный праздник, который за последние годы не проводился из-за пандемии, в этом году будет особенно масштабным.По его словам, "Тбилисоба" традиционно примет Рике и Легвтахеви. Мероприятия также состоятся на площади Орбелиани и Гудиашвили."Мы ждем делегации из дружественных и партнерских городов. Все с нетерпением ждут этого праздника", – добавил Каладзе, отметив, что детальная информация о программе мероприятий станет известна позднее."Тбилисоба" – один из самых любимых традиционных праздников в Грузии. Обычно этот день всегда насыщен разными развлекательными мероприятиями, яркими зрелищными фестивалями, которые проходят на разных локациях. В этот день в столицу съезжаются фермеры со всех районов, прилавки ломятся от свежих овощей и фруктов, сладостей, сыра. Народные гулянья продолжаются до позднего вечера, а завершаются гала-концертом и грандиозным фейерверком."Тбилисоба" празднуют в столице с 1979 года. Этот праздник не отмечали только в самое сложное для Тбилиси и в целом для страны время – с 1989 по 1994 год. Однако после традиция празднования возобновилась.С 2018 года было принято решение, что праздник будет ежегодно проводиться в первые выходные октября.

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