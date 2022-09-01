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https://sputnik-georgia.ru/20220901/prazdnik-tbilisoba-v-etom-godu-otmetyat-s-osobym-razmakhom-269975155.html
Праздник "Тбилисоба" в этом году отметят с особым размахом
Праздник "Тбилисоба" в этом году отметят с особым размахом
Праздник, который за последние годы не проводился из-за пандемии, в этом году будет особенно масштабным, заверил мэр 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Праздник "Тбилисоба 2022" в этом году состоится в первый уикенд октября – 1 и 2 числа, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.По его словам, традиционный праздник, который за последние годы не проводился из-за пандемии, в этом году будет особенно масштабным.По его словам, "Тбилисоба" традиционно примет Рике и Легвтахеви. Мероприятия также состоятся на площади Орбелиани и Гудиашвили."Мы ждем делегации из дружественных и партнерских городов. Все с нетерпением ждут этого праздника", – добавил Каладзе, отметив, что детальная информация о программе мероприятий станет известна позднее."Тбилисоба" – один из самых любимых традиционных праздников в Грузии. Обычно этот день всегда насыщен разными развлекательными мероприятиями, яркими зрелищными фестивалями, которые проходят на разных локациях. В этот день в столицу съезжаются фермеры со всех районов, прилавки ломятся от свежих овощей и фруктов, сладостей, сыра. Народные гулянья продолжаются до позднего вечера, а завершаются гала-концертом и грандиозным фейерверком."Тбилисоба" празднуют в столице с 1979 года. Этот праздник не отмечали только в самое сложное для Тбилиси и в целом для страны время – с 1989 по 1994 год. Однако после традиция празднования возобновилась.С 2018 года было принято решение, что праздник будет ежегодно проводиться в первые выходные октября.
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тбилиси, грузия, новости, общество, культура, тбилисоба
тбилиси, грузия, новости, общество, культура, тбилисоба

Праздник "Тбилисоба" в этом году отметят с особым размахом

14:14 01.09.2022 (обновлено: 14:28 01.09.2022)
© photo: Sputnik / StringerПраздник "Тбилисоба" в столице Грузии 5 октября 2019
Праздник Тбилисоба в столице Грузии 5 октября 2019 - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Праздник, который за последние годы не проводился из-за пандемии, в этом году будет особенно масштабным, заверил мэр
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Праздник "Тбилисоба 2022" в этом году состоится в первый уикенд октября – 1 и 2 числа, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По его словам, традиционный праздник, который за последние годы не проводился из-за пандемии, в этом году будет особенно масштабным.

"Этот праздник, который является многолетней традицией нашего города и частью ее жизни, в этом году вновь состоится… "Тбилисоба" будет гораздо более масштабной и нагруженной множеством праздничных программ", – сказал Каладзе на заседании столичного правительства.

По его словам, "Тбилисоба" традиционно примет Рике и Легвтахеви. Мероприятия также состоятся на площади Орбелиани и Гудиашвили.
© Sputnik / Alex ShlamovСтолица Грузии во время празднования "Тбилисоба" - празднично украшенный парк Рике
Столица Грузии во время празднования Тбилисоба - празднично украшенный парк Рике - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2022
Столица Грузии во время празднования "Тбилисоба" - празднично украшенный парк Рике
© Sputnik / Alex Shlamov
"Мы ждем делегации из дружественных и партнерских городов. Все с нетерпением ждут этого праздника", – добавил Каладзе, отметив, что детальная информация о программе мероприятий станет известна позднее.
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкТанцы на празднике Тбилисоба. Фото из коллекции Нино Мелия
Танцы на празднике Тбилисоба. Фото из коллекции Нино Мелия - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2022
Танцы на празднике Тбилисоба. Фото из коллекции Нино Мелия
© photo: Sputnik
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"Тбилисоба" – один из самых любимых традиционных праздников в Грузии. Обычно этот день всегда насыщен разными развлекательными мероприятиями, яркими зрелищными фестивалями, которые проходят на разных локациях.
© courtesy by Sergo EdisherashviliПраздник Тбилисоба 2016 в ущелье Легвтахеви
Праздник Тбилисоба 2016 в ущелье Легвтахеви - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2022
Праздник Тбилисоба 2016 в ущелье Легвтахеви
© courtesy by Sergo Edisherashvili
В этот день в столицу съезжаются фермеры со всех районов, прилавки ломятся от свежих овощей и фруктов, сладостей, сыра. Народные гулянья продолжаются до позднего вечера, а завершаются гала-концертом и грандиозным фейерверком.
© Sputnik / Alexander ImedashviliВиноград и грузинские сладости на празднике "Тбилисоба"
Виноград и грузинские сладости на празднике Тбилисоба - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2022
Виноград и грузинские сладости на празднике "Тбилисоба"
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Тбилисоба" празднуют в столице с 1979 года. Этот праздник не отмечали только в самое сложное для Тбилиси и в целом для страны время – с 1989 по 1994 год. Однако после традиция празднования возобновилась.
С 2018 года было принято решение, что праздник будет ежегодно проводиться в первые выходные октября.
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