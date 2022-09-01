https://sputnik-georgia.ru/20220901/prokuratura-gruzii-usilivaet-kontrol-za-delami-suda-prisyazhnykh-269975411.html
Прокуратура Грузии усиливает контроль за делами суда присяжных
Прокуратура Грузии усиливает контроль за делами суда присяжных
Количество дел, рассмотренных судом присяжных в Грузии, значительно увеличилось 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T14:58+0400
2022-09-01T14:58+0400
2022-09-01T15:07+0400
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суд
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. В Генеральной прокуратуре Грузии создан департамент, который будет заниматься делами, рассматриваемыми коллегией присяжных.В обязанности нового департамента будет входить контроль за такими делами, а также поддержка гособвинения.Как отмечено в сообщении ведомства, за 12-летнее существование суда присяжных Прокуратура Грузии сыграла важную роль в развитии института. Ведомство поддержало все изменения, которые предусматривали расширение юрисдикции суда.По данным 2021-2022 годов, количество дел, рассмотренных судом присяжных в Грузии, значительно увеличилось. Соответственно, возникла необходимость усилить группу прокуроров, работающих по этим делам.С этой целью решением Генерального прокурора Грузии был создан департамент, укомплектованный прокурорами с лучшим опытом участия в судебных процессах.Департамент будет координировать процесс не только поддержки обвинения, но и текущего расследования дел суда присяжных.Суд присяжныхСуд присяжных действует в шести городах Грузии с 2010 года и рассматривает тяжкие и особо тяжкие преступления.Согласно УПК Грузии, суд присяжных состоит максимум из 12 человек. Присяжных выбирают из числа избирателей.Состав судей присяжных не должен быть менее шести человек по делам менее тяжких категорий преступлений, не менее восьми – по делам тяжких категорий преступлений, не менее десяти – по делам особо тяжких категорий.Для принятия обвинительного вердикта необходимо три четверти голосов, в противном случае подсудимый должен быть признан невиновным, а при вынесении приговора по особо тяжким делам вердикт должен быть единогласным.
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грузия, новости, общество, суд, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, общество, суд, генеральная прокуратура грузии
Прокуратура Грузии усиливает контроль за делами суда присяжных
14:58 01.09.2022 (обновлено: 15:07 01.09.2022)
Количество дел, рассмотренных судом присяжных в Грузии, значительно увеличилось
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. В Генеральной прокуратуре Грузии создан департамент, который будет заниматься делами, рассматриваемыми коллегией присяжных.
В обязанности нового департамента будет входить контроль за такими делами, а также поддержка гособвинения.
Как отмечено в сообщении ведомства, за 12-летнее существование суда присяжных Прокуратура Грузии сыграла важную роль в развитии института. Ведомство поддержало все изменения, которые предусматривали расширение юрисдикции суда.
По данным 2021-2022 годов, количество дел, рассмотренных судом присяжных в Грузии, значительно увеличилось. Соответственно, возникла необходимость усилить группу прокуроров, работающих по этим делам.
С этой целью решением Генерального прокурора Грузии был создан департамент, укомплектованный прокурорами с лучшим опытом участия в судебных процессах.
Департамент будет координировать процесс не только поддержки обвинения, но и текущего расследования дел суда присяжных.
Суд присяжных
Суд присяжных действует в шести городах Грузии с 2010 года и рассматривает тяжкие и особо тяжкие преступления.
Согласно УПК Грузии, суд присяжных состоит максимум из 12 человек. Присяжных выбирают из числа избирателей.
Состав судей присяжных не должен быть менее шести человек по делам менее тяжких категорий преступлений, не менее восьми – по делам тяжких категорий преступлений, не менее десяти – по делам особо тяжких категорий.
Для принятия обвинительного вердикта необходимо три четверти голосов, в противном случае подсудимый должен быть признан невиновным, а при вынесении приговора по особо тяжким делам вердикт должен быть единогласным.