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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220901/protezhe-keti-topuriya-pevitsa-tasso-zapisala-novyy-trek-269969142.html
Протеже Кети Топурия певица TASSO записала новый трек
Протеже Кети Топурия певица TASSO записала новый трек
TASSO – начинающая артистка из Грузии, успешно совмещающая в себе певицу и блогера 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T12:00+0400
2022-09-01T12:00+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Премьера песни "Запоминай", подопечной успешной певицы и новоиспеченного продюсера Кети Топурия, исполнительницы TASSO состоится 16 сентября.Это уже второй трек 17-летней TASSO. Первый был "Каприз" и собрал теплые отклики слушателей. "Я так долго этого ждала. Небольшой кусочек нового трека: "Помечаю месседжи твои, как спам и тут, и там". Релиз 16 сентября, ждете?" – пишет TASO в Telegram.TASSO – начинающая артистка из Грузии, успешно совмещающая в себе певицу и блогера.
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кети топурия, грузия, культура, новости, шоу-бизнес, россия
кети топурия, грузия, культура, новости, шоу-бизнес, россия

Протеже Кети Топурия певица TASSO записала новый трек

12:00 01.09.2022
© Courtesy of Keti TopuriaПевицы TASSO и Кети Топурия
Певицы TASSO и Кети Топурия - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2022
© Courtesy of Keti Topuria
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TASSO – начинающая артистка из Грузии, успешно совмещающая в себе певицу и блогера
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Премьера песни "Запоминай", подопечной успешной певицы и новоиспеченного продюсера Кети Топурия, исполнительницы TASSO состоится 16 сентября.
Это уже второй трек 17-летней TASSO. Первый был "Каприз" и собрал теплые отклики слушателей.
"Я так долго этого ждала. Небольшой кусочек нового трека: "Помечаю месседжи твои, как спам и тут, и там". Релиз 16 сентября, ждете?" – пишет TASO в Telegram.
TASSO – начинающая артистка из Грузии, успешно совмещающая в себе певицу и блогера.
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