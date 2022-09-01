https://sputnik-georgia.ru/20220901/protezhe-keti-topuriya-pevitsa-tasso-zapisala-novyy-trek-269969142.html

Протеже Кети Топурия певица TASSO записала новый трек

Протеже Кети Топурия певица TASSO записала новый трек

TASSO – начинающая артистка из Грузии, успешно совмещающая в себе певицу и блогера 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T12:00+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Премьера песни "Запоминай", подопечной успешной певицы и новоиспеченного продюсера Кети Топурия, исполнительницы TASSO состоится 16 сентября.Это уже второй трек 17-летней TASSO. Первый был "Каприз" и собрал теплые отклики слушателей. "Я так долго этого ждала. Небольшой кусочек нового трека: "Помечаю месседжи твои, как спам и тут, и там". Релиз 16 сентября, ждете?" – пишет TASO в Telegram.TASSO – начинающая артистка из Грузии, успешно совмещающая в себе певицу и блогера.

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