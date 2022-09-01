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"Работай, бабуля": певица Теона Контридзе осудила подписчиков за эйджизм
"Работай, бабуля": певица Теона Контридзе осудила подписчиков за эйджизм
Исполнительница призналась, что ее подписчики часто пренебрежительно обращаются к ней, называя "бабулей" 01.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-01T10:52+0400
2022-09-01T10:52+0400
2022-09-01T11:34+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Российская джаз-фанк певица с грузинскими корнями Теона Контридзе осудила своих подписчиков за излишний эйджизм и назвала такое поведение неэтичным.По словам Контридзе, подписчики очень часто пишут ей слово "бабуля". "Типа, слышишь, бабуля, иди работай, бабуля. Меня это слово не может обидеть, потому что я обожала мою бабулю – и одну, и другую... И эйджизм этот неместный я так презираю. Я так не люблю. Это так некрасиво. Просто неэтично", – считает Теона.При этом певица утверждает, что готова по-настоящему стать бабушкой и видит в этом статусе только счастье."Дай Бог мне дожить до возраста моей бабушки Этери и застать не только внуков, но и правнуков. Это и есть обыкновенное, человеческое счастье. Аминь!" – добавила Контридзе.
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шоу-бизнес, теона контридзе, новости, общество
шоу-бизнес, теона контридзе, новости, общество
"Работай, бабуля": певица Теона Контридзе осудила подписчиков за эйджизм
10:52 01.09.2022 (обновлено: 11:34 01.09.2022)
Исполнительница призналась, что ее подписчики часто пренебрежительно обращаются к ней, называя "бабулей"
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Российская джаз-фанк певица с грузинскими корнями Теона Контридзе осудила своих подписчиков за излишний эйджизм и назвала такое поведение неэтичным.
"Люди или панически боятся старости, или думают, что будут вечно молодыми, иначе не объяснить пренебрежительный тон к почтенному возрасту", – написала исполнительница в своем микроблоге в соцсети.
По словам Контридзе, подписчики очень часто пишут ей слово "бабуля".
"Типа, слышишь, бабуля, иди работай, бабуля. Меня это слово не может обидеть, потому что я обожала мою бабулю – и одну, и другую... И эйджизм этот неместный я так презираю. Я так не люблю. Это так некрасиво. Просто неэтично", – считает Теона.
При этом певица утверждает, что готова по-настоящему стать бабушкой и видит в этом статусе только счастье.
"Дай Бог мне дожить до возраста моей бабушки Этери и застать не только внуков, но и правнуков. Это и есть обыкновенное, человеческое счастье. Аминь!" – добавила Контридзе.