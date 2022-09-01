https://sputnik-georgia.ru/20220901/rabotay-babulya-pevitsa-teona-kontridze-osudila-podpischikov-za-eydzhizm-269968262.html

"Работай, бабуля": певица Теона Контридзе осудила подписчиков за эйджизм

"Работай, бабуля": певица Теона Контридзе осудила подписчиков за эйджизм

Исполнительница призналась, что ее подписчики часто пренебрежительно обращаются к ней, называя "бабулей" 01.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-01T10:52+0400

2022-09-01T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Российская джаз-фанк певица с грузинскими корнями Теона Контридзе осудила своих подписчиков за излишний эйджизм и назвала такое поведение неэтичным.По словам Контридзе, подписчики очень часто пишут ей слово "бабуля". "Типа, слышишь, бабуля, иди работай, бабуля. Меня это слово не может обидеть, потому что я обожала мою бабулю – и одну, и другую... И эйджизм этот неместный я так презираю. Я так не люблю. Это так некрасиво. Просто неэтично", – считает Теона.При этом певица утверждает, что готова по-настоящему стать бабушкой и видит в этом статусе только счастье."Дай Бог мне дожить до возраста моей бабушки Этери и застать не только внуков, но и правнуков. Это и есть обыкновенное, человеческое счастье. Аминь!" – добавила Контридзе.

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